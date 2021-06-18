Власти Амстердама больше не хотят видеть на своих улицах туристов, которые приехали исключительно за запретными удовольствиями и неуважительно относятся к местным жителям и культурному наследию. Город скоро может снова открыться для гостей - число ежедневно фиксируемых случаев COVID-19 здесь составляет менее тысячи, и поэтому администрация запускает масштабную кампанию по "смене имиджа".

"Я хотела бы попрощаться с представлением о том, что любое беспредельное поведение здесь в порядке вещей. Амстердам остается волнующим и свободным городом, но особенно в центре мы хотим, чтобы здесь не так преобладали дешевые развлечения. У нас слишком много неприятностей от туристов, которые плохо себя ведут", - цитирует газета The Daily Telegraph мэра города Фемке Халсему.

В частности, власти создадут "спящие команды", которые будут находить и штрафовать людей, спящих в своих машинах. Патрульные бригады будут следить за порядком в наиболее оживленных районах и проверять водные пути города на предмет шумового загрязнения и скорости передвижения. Усилится контроль за арендой жилья. В квартале красных фонарей хотят ограничить продажу алкоголя, запретить распитие спиртных напитков на улице и веселящий газ. Власти также намерены наконец реализовать на практике закон о запрете для иностранных туристов на посещение кофеен, продающих каннабис. По данным портала SchengenVisaInfo.com, власти выделили 100 тысяч евро на популяризацию местного уличного искусства. Однако эксперты расходятся во мнении, сможет ли Амстердам, поменяв репутацию, остаться популярным туристическим направлением.