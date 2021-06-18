Двадцать второго июня 1941 года грозило стать роковым днем в истории человечества. Трудно представить, что стало бы с ним, если бы не героические усилия Советской армии, разгромившей гитлеровские орды.

Нашествие

Вторая мировая война, развязанная в Европе фашистской Германией, а на востоке - милитаристской Японией, втянула в свою орбиту более 80% населения земного шара. Под ружье было поставлено более 110 миллионов человек. В ней участвовало 61 государство.

Прямые потери нашей страны составили около 27 миллионов человек. Большинство советских людей погибло на оккупированной территории - 15 миллионов 600 тысяч - при массовом уничтожении, в концлагерях и на принудительных работах. Фашисты отправили в рабство почти 5 миллионов наших соотечественников. К людским потерям следует добавить и то, что после войны в СССР рождаемость сократилась на 15,5%.

На территории СССР нацисты полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов, более 70 тысяч сел и деревень, свыше шести миллионов зданий, лишили крова около 25 миллионов человек. Колоссальные разрушения были нанесены промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, медицинской и социальной сферам. В огромных масштабах расхищены культурные ценности, уничтожены исторические памятники. Разрушено 1670 православных церквей, 237 римско-католических, 532 синагоги. Общая стоимость материальных потерь, понесенных Советским Союзом, выражается в астрономических цифрах!

С июня 1941 года, ведя освободительную войну против немецко-фашистских агрессоров, наши воины сражались с 607 дивизиями противника. Из них 500 соединений были отборными дивизиями германского вермахта. В то время как всем нашим союзникам, вместе взятым, противостояло в 3,5 раза меньше - не более 176 дивизий (и это с учетом воевавших в Северной Африке и Южной Италии). Не сравнимы и цифры потерь. Скажем, в США за все время войны погибло гражданского населения чуть больше 3 тысяч человек - столько же погибло в двух башнях Манхэттена во время жуткого теракта.

С кем мы воевали

Фактически вся экономика стран, покоренных Третьим рейхом, реально работала против нашего государства. Фактически мы воевали против военно-промышленного комплекса и ресурсов всей Европы. Из Франции вермахту было поставлено более 200 тысяч автомобилей, с ее заводов шли и на них же ремонтировались танки "Рено", гитлеровцам поставлялись бомбардировщики "Дорнье". Из Чехии и Бельгии шли мощные поставки стрелкового оружия, на чешских заводах был налажен выпуск немецких танков, советскую землю топтали сапоги, сшитые на знаменитых чешских обувных фабриках. Даже из нейтральной Швеции поставлялись в фашистскую Германию подшипники для танков и подводных лодок, а также железная руда.

Поставки шли и из США. Компания "Стандарт Ойл" снабжала Германию миллионами баррелей нефти. На Канарских островах была устроена заправочная база для немецких субмарин. Она же продала нацистам через посредников большую партию хлопка, из которого производили порох, а также 25 тысяч тонн взрывчатки. Американские компании продавали немцам аппаратуру спецсвязи, взрыватели к снарядам, радиолокационное оборудование и многое другое. А компания "Кока-кола", чтобы не засвечиваться, наладила производство на территории Германии нового напитка "Фанта". Красноармейцы часто находили в немецких пайках порошок, разбавив который водой, можно было получить апельсиновую газировку.

1 июля 1945 года 47 английских и американских дивизий без объявления войны должны были нанести внезапный удар по советским войскам

Достаточно сказать, что прибыль американских корпораций во время войны выросла с шести миллиардов в 1940 году до десяти миллиардов в 1944 году. Хорошо отлаженный довоенный американо-немецкий бизнес приносил большие дивиденды.

Во время съемок очередного фильма о Нюрнбергском процессе Питер Кузник, профессор истории Вашингтонского университета, рассказывал нам: "Одним из наиболее неприглядных и отталкивающих аспектов поведения бизнеса США в этот период была связь с нацистскими компаниями. Мы говорим о компании "Форд", мы говорим о "Дженерал Моторс", мы говорим о "Дюпон", мы говорим об "Ай-Би-Эм", "Зингер", "Интернешнл Харвестер", "Ай-Ти энд Ти", "Дженерал Электрик". Мы можем и дальше пройтись по списку крупнейших американских корпораций. И многие из них сохраняли свои связи с Германией, большинство - вплоть до 1941 года, до начала войны. И были такие как Генри Форд, кто открыто симпатизировал режиму. На самом деле, у Гитлера в кабинете висел портрет Генри Форда, то есть его вдохновлял Генри Форд. Именно Форд публиковал газеты и брошюры в поддержку "Протокола Сионских мудрецов" - сборника антисемитских текстов с нападками на евреев.

Были такие как люди из Дома Морганов, как братья Даллас, большое количество людей, которые продолжали "спать" с немцами до определенного момента. Был Альфред Слоун, генеральный директор "Дженерал Моторс", были руководители "Ай-Би-Эм", которые поддерживали хорошие отношения с нацистами до войны и получали огромную прибыль. Во время войны бoльшая часть этой прибыли была размещена на банковских счетах, и после войны они забрали эти деньги, несмотря на то, что эти компании функционировали в Германии, используя рабский труд заключенных из России и других стран. То есть они делали деньги, используя рабский труд, получали прибыль от рабского труда и позаботились о том, чтобы забрать эту прибыль после войны...

Фактически компания "Дженерал Моторс" получила после войны 33 миллиона долларов в качестве компенсации за свои заводы, которые разбомбили союзники. Это очень неприглядная и безобразная глава в американской истории и в американском бизнесе. В то время они фактически помогали Германии перевооружаться. Была компания "Опель", компании "Форд-Верке" и другие...

Дочерние компании крупных американских корпораций в Германии были тесно связаны с нацистами".

К сказанному можно добавить, что непосредственно с оружием в руках в составе вторгшихся полчищ гитлеровцев против нас воевали представители едва ли не всех стран Европы. Бесславный конец нашли на российских полях "голубые" и иные дивизии испанцев, итальянцев, румын, других стран. Даже логово нацистов - Рейхстаг остервенело защищали французские приспешники Гитлера.

А безвозвратные потери Красной Армии при освобождении европейских стран составили около миллиона человек. Всего участвовало в освобождении 16 стран Европы около 9 миллионов советских граждан. Их жертвенный подвиг приблизил суровый приговор Суда народов нацистским преступникам.

Что готовили нашему народу

Сегодня это трудно, невозможно себе представить, но весенний день 9 мая мог стать одним из самых черных дней в истории Европы и особенно России. Как выяснилось на Нюрнбергском международном военном трибунале, именно в этот день, 9 мая 1941 года, главный нацистский идеолог Альфред Розенберг представил Гитлеру план расчленения Советского Союза - шестой части земного шара. И получил высочайшее одобрение фюрера. Если бы этот план Гитлеру удалось осуществить, то трудно сказать, что ожидало бы тогда человечество!

Смысл плана был в том, что Россия никогда больше не должна существовать. Ее нужно не просто захватить, ее нужно практически уничтожить, создав на ее месте множество слабых территориальных образований, которые будут враждовать между собой под присмотром рейха. Ставка делалась на сепаратистские движения и разжигание межнациональной розни.

Пришло время реализовать идею, которую Розенберг вынашивал еще с 1920-х годов: уничтожить СССР и противопоставить один славянский народ другому. "Мы стоим перед выбором: посредством жесткого и одинакового для всех обращения сделать врагами 120 миллионов человек или посредством разделения сделать впоследствии половину из них своими помощниками", - записал он в своем дневнике.

Фактически мы воевали против военно-промышленного комплекса и ресурсов всей Европы. Предприятия Франции, Бельгии, Чехии поставляли вермахту автомобили, бомбардировщики, танки, стрелковое оружие

Крым как благодатную территорию он полагал навсегда включить в состав Рейха. И увлеченно придумывал для городов полуострова немецкие названия. Вот еще одна запись в дневнике: "Фюрер одобрил мое предложение переименовать Симферополь в Готенбург, а Севастополь - в Теодорихсгафен".

Россия должна была быть расколота на множество мелких кусков или зависимых образований. Нужно было русскую нацию превратить в конгломерат маленьких наций. То есть чтобы, условно говоря, жители Брянска не считали бы себя такими же, как жители Тулы. Розенбергу виделись разные субнациональности - мелкие, неопасные, поглощенные междоусобной враждой.

На территории России планировалось образовать пять губернаторств. В первое, под названием " Остланд", Розенберг намеревался включить Латвию, Эстонию, Литву и часть Западной Белоруссии. Всех жителей на этих территориях требовалось радикально "онемечить" на протяжении жизни всего лишь двух поколений.

Вторым губернаторством мыслилась Украина с некоторыми прилегающими территориями. Из украинцев планировалось сделать противовес русскому народу. И не просто противовес, а сугубо враждебный, настроенный крайне агрессивно ко всему русскому. Украина должна была стать опорой Германии в контроле над Россией.

Ее жителей нацисты готовились использовать весьма своеобразно. Все молодые мужчины должны служить в воинских формированиях, задача которых - совершать постоянные набеги на разрозненные российские квазигосударства, чтобы не позволять им развиваться и окрепнуть. Все женское население и пожилые мужчины должны работать на полях и фермах, чтобы кормить эти полубандитские отряды, а также поставлять необходимые продукты в Германию. Никакого гуманитарного развития и медицины! В целом население Украины должно быть превращено в бессловесных, необразованных рабов, вымирающих от болезней и пьянства. Никакой близости между русскими и украинцами, русскими и белорусами! Это должны быть враждебные друг другу, противоборствующие нации.

Отдельным губернаторством должен был стать Кавказ, отдельным - Туркестан.

"В случае победы Гитлера, - сказал мне президент Чехии Милош Земан во время интервью, которое я брал у него для фильма о Нюрнбергском процессе, - все мы говорили бы сегодня по-немецки. И это в лучшем, почти невероятном случае. Скорее всего, мы бы умирали от голода, непосильного труда и пыток в концентрационных лагерях или были бы просто убиты... Нельзя ставить под сомнение решающую роль Советского Союза в победе над фашизмом".

Стрелять и вешать или судить?

Мысленно окидывая взором время, предшествующее Нюрнбергскому процессу, изучая историю, ясно видишь, что этого уникального в истории человечества процесса могло и не быть.

Идея проведения международного трибунала возникла и утвердилась в мировом сообществе далеко не сразу. Некоторые государственные деятели Запада думали расправиться с военными преступниками, не заботясь о юридической процедуре и формальностях. Например, еще в 1942 году премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль говорил, что нацистская верхушка должна быть казнена без суда. Это мнение он не раз высказывал в дальнейшем.

Похожие идеи существовали и по другую сторону Атлантики. Американский генерал Дуайт Эйзенхауэр предложил расстреливать представителей вражеского руководства "при попытке к бегству". Предлагалось полностью уничтожить весь Генеральный штаб, весь личный состав СС, все звенья нацистской партии вплоть до низовых. Президент США Франклин Рузвельт 19 августа 1944 года заявил: "Мы должны быть по-настоящему жесткими с Германией, и я имею в виду весь германский народ, а не только нацистов. Немцев нужно либо кастрировать, либо обращаться с ними таким образом, чтобы они забыли и думать о возможности появления среди них людей, которые хотели бы вернуть старые времена и снова продолжить то, что они вытворяли в прошлом".

По данным социологического опроса 1945 года, 67 процентов граждан США выступали за скорую внесудебную расправу над нацистскими преступниками, фактически за линчевание.

Англичане также горели жаждой мести и, по замечанию одного из политиков, были в состоянии обсуждать лишь место, где поставить виселицы, и длину веревок.

Небывалые злодеяния фашистов вызывали ярость во многих странах мира. Люди жаждали мести. Неудивительно, что внесудебные расправы все-таки вершились. Бойцы французского Сопротивления в порыве гнева казнили без суда более восьми тысяч фашистов и их пособников. И это далеко не единственный пример.

Но руководство СССР твердо настаивало на необходимости гласного и объективного суда, чтобы урок истории стал еще нагляднее и поучительнее. Нужен был не формальный, показной трибунал, а по-настоящему легитимный суд, решения которого опирались бы на международное право и сохранили на века незыблемый юридический и моральный авторитет. Как видим, оно оказалось гораздо дальновиднее и мудрее многих западных политиков, выступив за строгую юридическую процедуру наказания военных преступников.

Когда Черчилль пытался навязать Сталину свое мнение о бессудных расправах, тот твердо возразил: "Что бы ни произошло, на это должно быть... соответствующее судебное решение. Иначе люди скажут, что Черчилль, Рузвельт и Сталин просто отомстили своим политическим врагам!"

"Мы должны сделать так, - настаивал британский премьер на встрече со Сталиным в Кремле 9 октября 1944 года, - чтобы даже нашим внукам не довелось увидеть, как поверженная Германия поднимается с колен!"

Сталин был в принципе не согласен с такой постановкой вопроса, он ответил Черчиллю так: "Слишком жесткие меры возбудят жажду мести".

С 17 июля по 2 августа 1945 года прошла Потсдамская (Берлинская) конференция глав правительств СССР, Великобритании и США. На ней решались проблемы послевоенного устройства Европы. Там были приняты официальные обязательства - судить виновных. В итоговом документе отмечалось, что на ведущихся в Лондоне переговорах будет выработано согласованное мнение по этой проблеме и установлен конкретный срок начала процесса.

Но до реализации этой идеи было еще слишком далеко.

Нож в спину от союзников

Нюрнбергский трибунал мог не состояться и совсем по иной причине. Как недавно стало известно из засекреченных документов, у премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля были собственные планы.

Июнь 1941-го. Артиллеристы во время боя. Фото: Фотохроника ТАСС

Будучи обеспокоенным в конце войны победным и стремительным продвижением советских войск на Запад и усмотрев в этом угрозу прежде всего для Великобритании, он отдал приказ начальникам штабов английских вооруженных сил о разработке плана операции "Немыслимое". Этот план на 29 страницах оказался на его столе 22 мая 1945 года - через 13 дней после Дня Победы.

Предполагалось, что операция "Немыслимое" начнется 1 июля 1945 года. В этот день 47 английских и американских дивизий без объявления войны должны были нанести внезапный удар по советским войскам, не ожидающим такой подлости от союзников. Англосаксы держали не расформированными в Шлезвиг-Гольштейне и Южной Дании 12 немецких дивизий - именно на этот случай. Личный состав дивизий тренировали британские инструкторы, готовя к грядущей войне с русскими.

План сухопутной кампании предполагал нанесение двух главных ударов в Северо-Восточной Европе: северный - по оси Штеттин - Шнейдемюль - Быдгощ, южный - по оси Лейпциг - Коттбус - Познань и Бреслау. Считалось, что исход операции должны были решить танковые сражения, развернувшиеся восточнее линии Одер - Нейсе. В случае разгрома советские войска были бы отброшены с территории Германии и Польши к государственной границе СССР. А при неудаче союзников война неизбежно приняла бы затяжной, тотальный характер.

Коварная авантюра провалилась, но напряжение среди победителей продолжало сохраняться и после 20 ноября - начала Нюрнбергского процесса. Как стало известно благодаря советскому разведчику Дональду Маклейну, американцы тоже не стояли на месте. Американские "ястребы" под предлогом "сохранения мира во всем мире" разработали проект операции "Пинчер". Проект появился на свет 2 марта 1946 года, за три дня до выступления Черчилля в Фултоне, и фактически повторял операцию "Немыслимое".

План предусматривал в случае обострения обстановки столкновение США с Советским Союзом между 1946 и 1949 годами. Сдвиг сроков войны отчасти объяснялся тем, что сухопутные войска США, по крайней мере в течение трех лет, не смогли бы иметь достаточно сил, чтобы противостоять Советскому Союзу. Использование атомных бомб в этой военной кампании пока исключалось - как в силу того, что не было эффективных средств доставки нового оружия, так и потому, что к осени 1946 года у американцев было всего 9 атомных бомб.

Дословно

Забвению не подлежит

(Из речи Главного обвинителя от СССР Р.А. Руденко на Нюрнбергском процессе):

"Вся их так называемая идеологическая работа заключалась в культивировании зверских инстинктов, во внедрении в сознание немецкого народа нелепой идеи расового превосходства и практических задач уничтожения и порабощения людей "неполноценных рас", представлявших якобы лишь удобрение для произрастания "расы господ". Их "идеологическая работа" заключалась в призывах к убийствам, грабежам, разрушению культуры, истреблению людей.

Подсудимые готовились к этим преступлениям давно, а затем их осуществляли, нападая на другие страны, захватывая чужие территории, истребляя людей".