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18.06.2021 23:37
Рубрика: Власть

Володин оценил санкции Киева против Чемезова

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций в отношении главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. По словам политика, они равносильны признанию его "оружейником года".

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаила Шелкова, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Можно сделать лишь один вывод: корпорация "Ростех" эффективна. Санкции Зеленского - это своего рода признание Сергея Чемезова победителем в номинации "оружейник года"", - иронично заметил Володин, комментируя это решение в своем Telegram-канале.

Он подтвердил, что Сергей Чемезов за время руководства "Ростехом" многое сделал: "Построены новые заводы, созданы тысячи рабочих мест, армия перевооружается, становится более сильной".

По словам спикера, когда это признает глава государства, считающий Россию врагом, "это подтверждает, что "Ростех" - эффективен и конкурентен, так же, как и его глава".

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Компании Госкорпорации Ростех Санкции и антисанкции

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