Володин оценил санкции Киева против Чемезова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал введение президентом Украины Владимиром Зеленским санкций в отношении главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. По словам политика, они равносильны признанию его "оружейником года".

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров корпорации "ВСМПО-АВИСМА" Михаила Шелкова, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Можно сделать лишь один вывод: корпорация "Ростех" эффективна. Санкции Зеленского - это своего рода признание Сергея Чемезова победителем в номинации "оружейник года"", - иронично заметил Володин, комментируя это решение в своем Telegram-канале.

Он подтвердил, что Сергей Чемезов за время руководства "Ростехом" многое сделал: "Построены новые заводы, созданы тысячи рабочих мест, армия перевооружается, становится более сильной".

По словам спикера, когда это признает глава государства, считающий Россию врагом, "это подтверждает, что "Ростех" - эффективен и конкурентен, так же, как и его глава".