Врач объяснил, почему можно заболеть COVID-19 после вакцинации

Индивидуальные особенности иммунной системы конкретного человека могут повлиять на то, что даже после вакцинации от коронавируса он все равно заболеет COVID-19. Но при этом инфекция будет протекать гораздо легче, нежели без прививки.

Нештатная реакция организма на вакцину может быть связана с тем, что стандартная дозировка для него может быть недостаточной или, наоборот, избыточной, пояснил РИА Новости врач-инфекционист Андрей Поздняков. К тому же речь идет в принципе об очень сложном иммунно-модулирующем препарате, однозначно предсказать ответ на него каждого человека невозможно. Именно поэтому производители вакцины честно предупреждают: стопроцентной защиты она дать не может.

Также на вероятность заболеть COVID-19 после прививки влияет то, с каким количеством вируса сталкивается человек. По словам Позднякова, "большая инфицирующая доза способна "продавить" даже хорошо сформированную иммунную защиту". Поэтому игнорировать элементарные меры защиты все же не стоит - надо избегать мест массовых скоплений людей, соблюдать социальную дистанцию.

Вместе с тем врач уверен, что вакцина как минимум ослабит заболевание - у привитых людей обычно не наблюдается поражение легких, нет цитокиновых бурь и тромбозов крупных сосудов. COVID-19 в таком случае напоминает обычную простуду, по крайней мере он уже не так опасен для жизни. Именно поэтому большинство специалистов сходится во мнении, что вакцинация - единственный способ остановить пандемию или по крайней мере держать ее в рамках, когда не ставится под вопрос благополучие общества в целом.