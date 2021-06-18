ВТБ начинает выдачу льготной сельской ипотеки

С 18 июня ВТБ начинает принимать заявки по программе "Сельская ипотека" со ставкой 2,7% годовых и первом взносе от 10%. По количеству выдач основным оператором программы до сих пор был Россельхозбанк, в программе также участвуют Сбербанк, Альфа-банк, банки "Центр-инвест", "ДОМ.РФ" и ряд других.

Максимальная сумма кредита в рамках "Сельской ипотеки" составляет 3 млн рублей, а для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа - 5 млн рублей.

Кредит можно получить на покупку строящейся или готовой жилой недвижимости в доме с земельным участком, таунхаусе или многоквартирном доме высотой до 5 этажей на сельских территориях и в городах c населением до 30 тысяч жителей. По условиям программы приобретаемый объект должен быть пригоден для постоянного проживания, обеспечен всеми необходимыми инженерными коммуникациями и обладать достаточной площадью в расчете на одного члена семьи, согласно нормам, установленным органами местного самоуправления.

У ВТБ программа доступна только в 15 регионах, в дальнейшем, с выделением дополнительного лимита субсидирования льготной ставки, банк планирует распространить действие сельской ипотеки на другие регионы своего присутствия, за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.