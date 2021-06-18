Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Игорь Зубков 
09:30 18.06.2021

ВТБ начинает выдачу льготной сельской ипотеки

С 18 июня ВТБ начинает принимать заявки по программе "Сельская ипотека" со ставкой 2,7% годовых и первом взносе от 10%. По количеству выдач основным оператором программы до сих пор был Россельхозбанк, в программе также участвуют Сбербанк, Альфа-банк, банки "Центр-инвест", "ДОМ.РФ" и ряд других.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Максимальная сумма кредита в рамках "Сельской ипотеки" составляет 3 млн рублей, а для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа - 5 млн рублей.

Фото: iStock
Что мешает горожанам взять ипотеку на дом в деревне

Кредит можно получить на покупку строящейся или готовой жилой недвижимости в доме с земельным участком, таунхаусе или многоквартирном доме высотой до 5 этажей на сельских территориях и в городах c населением до 30 тысяч жителей. По условиям программы приобретаемый объект должен быть пригоден для постоянного проживания, обеспечен всеми необходимыми инженерными коммуникациями и обладать достаточной площадью в расчете на одного члена семьи, согласно нормам, установленным органами местного самоуправления.

У ВТБ программа доступна только в 15 регионах, в дальнейшем, с выделением дополнительного лимита субсидирования льготной ставки, банк планирует распространить действие сельской ипотеки на другие регионы своего присутствия, за исключением Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Сейчас читают

Недвижимость
17.06.2021

Хуснуллин рассказал о снижении административных барьеров в строительстве

Хуснуллин рассказал о снижении административных барьеров в строительстве

Российские власти намерены снижать административные барьеры в строительстве. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. "Мы ставили перед собой задачу снизить инвестиционно-строительный цикл на 30 процентов", - отметил он

Ипотека
16.06.2021

Банк России прогнозирует рост ипотеки в 2021 году на 20 процентов

Банк России прогнозирует рост ипотеки в 2021 году на 20 процентов

Объем рынка ипотеки в России вырастет на 20 процентов в 2021 году. Такому мнению придерживаются в ЦБ. Это ниже рекордных показателей 2020 года, когда было выдано 1,7 млн кредитов на 4,3 трлн рублей

Жилая недвижимость
16.06.2021

Как будут выглядеть новые районы реновации в Москве

Как будут выглядеть новые районы реновации в Москве

В Москве объявили победителей международного конкурса "Облик реновации" - из 92 поданных на него архитектурных концепций лучшими признали 52. Перед конкурсантами стояла задача продумать, как должны выглядеть фасады новостроек в разных районах