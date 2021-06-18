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Вышел трейлер перезапуска "Тома и Джерри"

Новости
    18.06.2021, 11:12
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ HBO Max Family Фото: youtube.com/ HBO Max Family
Фото: youtube.com/ HBO Max Family

Вслед за ребутом классических Чипа и Дейла (это важный момент: именно классических короткометражек 40-х, а не гораздо более поздних Спасателей), к публике подкрались новые Том, Джерри и присные.

Фото: kinopoisk.ru
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На YouTube появился стремительный трейлер анимационного сериала "Том и Джерри в Нью-Йорке", углубляющего эволюцию, представленную в полнометражном фильме с Хлоей Морец.

Согласно официальному синопсису, публике предстоит наблюдение за "культовым дуэтом кота и мышонка, обосновавшихся в отеле Royal Gate и далее устраивающих форменный беспредел по всему городу, разжигая веселый хаос везде, где их озаряют безумные выходки".

Судя по ролику, проект обойдется без модных изысков и сосредоточится, как и прежде, на старой доброй вакханалии бессмысленного насилия.

При этом для поклонников серии не составит труда заметить отсылки к одной из классических, опять же, короткометражек "Тома и Джерри" - Mouse in Manhattan 1945 года, "сольника" Джерри. Основанного, в свою очередь - вы не поверите - на басне Эзопа "Мышь полевая и мышь городская".

Подписчикам стриминга HBO Max произведение станет доступно с 1 июля.

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