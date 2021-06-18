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18.06.2021 11:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 17262 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России подтверждено 17262 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 9056
  • 2 Московская область 1254
  • 3 Санкт-Петербург 970
  • 4 Республика Бурятия 223
  • 5 Нижегородская область 218
  • 6 Воронежская область 186
  • 7 Республика Крым 156
  • 8 Ростовская область 156
  • 9 Свердловская область 153
  • 10 Красноярский край 135
  • 11 Тверская область 126
  • 12 Иркутская область 123
  • 13 Брянская область 120
  • 14 Новосибирская область 120
  • 15 Пермский край 118
  • 16 Саратовская область 117
  • 17 Ленинградская область 111
  • 18 Кировская область 110
  • 19 Республика Башкортостан 109
  • 20 Краснодарский край 109
  • 21 Смоленская область 102
  • 22 Ульяновская область 98
  • 23 Хабаровский край 98
  • 24 Кемеровская область 98
  • 25 Омская область 97
  • 26 Архангельская область 95
  • 27 Челябинская область 95
  • 28 Республика Саха (Якутия) 94
  • 29 Ярославская область 93
  • 30 Забайкальский край 91
  • 31 Волгоградская область 90
  • 32 Калининградская область 85
  • 33 Приморский край 84
  • 34 Алтайский край 83
  • 35 Мурманская область 82
  • 36 Ханты-Мансийский автономный округ 82
  • 37 Пензенская область 78
  • 38 Тульская область 77
  • 39 Курская область 75
  • 40 Оренбургская область 75
  • 41 Республика Карелия 74
  • 42 Тюменская область 72
  • 43 Республика Коми 70
  • 44 Белгородская область 70
  • 45 Ставропольский край 67
  • 46 Ивановская область 66
  • 47 Самарская область 66
  • 48 Тамбовская область 64
  • 49 Владимирская область 61
  • 50 Республика Дагестан 61
  • 51 Республика Хакасия 59
  • 52 Липецкая область 59
  • 53 Псковская область 58
  • 54 Вологодская область 58
  • 55 Рязанская область 57
  • 56 Сахалинская область 56
  • 57 Калужская область 56
  • 58 Севастополь 55
  • 59 Костромская область 54
  • 60 Орловская область 51
  • 61 Республика Чувашия 51
  • 62 Амурская область 45
  • 63 Астраханская область 44
  • 64 Новгородская область 43
  • 65 Томская область 43
  • 66 Удмуртская Республика 41
  • 67 Республика Мордовия 32
  • 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 31
  • 69 Республика Татарстан 31
  • 70 Курганская область 28
  • 71 Республика Марий Эл 27
  • 72 Республика Алтай 26
  • 73 Республика Калмыкия 23
  • 74 Кабардино-Балкарская Республика 17
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 14
  • 76 Чеченская Республика 14
  • 77 Камчатский край 12
  • 78 Республика Тыва 12
  • 79 Магаданская область 11
  • 80 Республика Ингушетия 11
  • 81 Республика Адыгея 9
  • 82 Республика Северная Осетия-Алания 9
  • 83 Еврейская автономная область 7
  • 84 Ненецкий автономный округ 4
  • 85 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 281 309 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
  • 2. Республика Адыгея 0,06%
  • 3. Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика 0,07%
За последние сутки подтверждено 453 смерти
  • Санкт-Петербург 79
  • Москва 78
  • Нижегородская область 21
  • Ульяновская область 14
  • Свердловская область 13
  • Московская область 12
  • Ростовская область 12
  • Ленинградская область 11
  • Краснодарский край 11
  • Самарская область 10
  • Саратовская область 9
  • Пермский край 8
  • Иркутская область 8
  • Челябинская область 7
  • Красноярский край 7
  • Новосибирская область 7
  • Республика Бурятия 7
  • Курская область 6
  • Тульская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Брянская область 5
  • Тверская область 5
  • Волгоградская область 5
  • Оренбургская область 5
  • Пензенская область 5
  • Кемеровская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Ивановская область 4
  • Смоленская область 4
  • Республика Крым 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Республика Чувашия 4
  • Томская область 4
  • Белгородская область 3
  • Орловская область 3
  • Ярославская область 3
  • Республика Коми 3
  • Мурманская область 3
  • Республика Хакасия 3
  • Алтайский край 3
  • Хабаровский край 3
  • Костромская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Архангельская область 2
  • Вологодская область 2
  • Астраханская область 2
  • Севастополь 2
  • Республика Дагестан 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Чеченская Республика 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Татарстан 2
  • Владимирская область 1
  • Воронежская область 1
  • Калужская область 1
  • Рязанская область 1
  • Калининградская область 1
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Тюменская область 1
  • Забайкальский край 1
  • Приморский край 1

За весь период по России умерло 128 445 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 954 человека
  • Москва 3784
  • Санкт-Петербург 1455
  • Московская область 889
  • Ростовская область 202
  • Республика Бурятия 178
  • Воронежская область 171
  • Свердловская область 144
  • Республика Крым 134
  • Пермский край 131
  • Республика Башкортостан 124
  • Нижегородская область 122
  • Республика Татарстан 121
  • Белгородская область 115
  • Кировская область 109
  • Челябинская область 108
  • Ставропольский край 101
  • Ленинградская область 99
  • Ульяновская область 97
  • Забайкальский край 91
  • Тамбовская область 89
  • Саратовская область 88
  • Республика Саха (Якутия) 87
  • Красноярский край 80
  • Омская область 80
  • Ханты-Мансийский автономный округ 78
  • Хабаровский край 78
  • Калининградская область 77
  • Архангельская область 76
  • Кемеровская область 71
  • Новосибирская область 71
  • Иркутская область 69
  • Волгоградская область 68
  • Брянская область 67
  • Курская область 66
  • Смоленская область 64
  • Республика Карелия 64
  • Краснодарский край 63
  • Ярославская область 62
  • Оренбургская область 62
  • Тюменская область 60
  • Ивановская область 59
  • Самарская область 59
  • Тульская область 56
  • Рязанская область 54
  • Калужская область 53
  • Республика Дагестан 53
  • Владимирская область 52
  • Республика Чувашия 49
  • Вологодская область 47
  • Орловская область 46
  • Севастополь 46
  • Тверская область 43
  • Удмуртская Республика 41
  • Республика Мордовия 40
  • Мурманская область 39
  • Республика Коми 37
  • Новгородская область 37
  • Астраханская область 36
  • Амурская область 36
  • Республика Хакасия 34
  • Сахалинская область 33
  • Липецкая область 27
  • Псковская область 26
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 25
  • Курганская область 24
  • Республика Марий Эл 23
  • Пензенская область 21
  • Республика Калмыкия 20
  • Костромская область 19
  • Приморский край 15
  • Алтайский край 14
  • Кабардино-Балкарская Республика 12
  • Чеченская Республика 10
  • Республика Адыгея 9
  • Республика Ингушетия 9
  • Республика Тыва 9
  • Томская область 9
  • Республика Алтай 8
  • Карачаево-Черкесская Республика 7
  • Республика Северная Осетия - Алания 7
  • Магаданская область 6
  • Ненецкий автономный округ 5
  • Еврейская автономная область 3
  • Камчатский край 1

За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 850 659

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