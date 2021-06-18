За сутки в России подтверждено 17262 случая COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 17262 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 9056
- 2 Московская область 1254
- 3 Санкт-Петербург 970
- 4 Республика Бурятия 223
- 5 Нижегородская область 218
- 6 Воронежская область 186
- 7 Республика Крым 156
- 8 Ростовская область 156
- 9 Свердловская область 153
- 10 Красноярский край 135
- 11 Тверская область 126
- 12 Иркутская область 123
- 13 Брянская область 120
- 14 Новосибирская область 120
- 15 Пермский край 118
- 16 Саратовская область 117
- 17 Ленинградская область 111
- 18 Кировская область 110
- 19 Республика Башкортостан 109
- 20 Краснодарский край 109
- 21 Смоленская область 102
- 22 Ульяновская область 98
- 23 Хабаровский край 98
- 24 Кемеровская область 98
- 25 Омская область 97
- 26 Архангельская область 95
- 27 Челябинская область 95
- 28 Республика Саха (Якутия) 94
- 29 Ярославская область 93
- 30 Забайкальский край 91
- 31 Волгоградская область 90
- 32 Калининградская область 85
- 33 Приморский край 84
- 34 Алтайский край 83
- 35 Мурманская область 82
- 36 Ханты-Мансийский автономный округ 82
- 37 Пензенская область 78
- 38 Тульская область 77
- 39 Курская область 75
- 40 Оренбургская область 75
- 41 Республика Карелия 74
- 42 Тюменская область 72
- 43 Республика Коми 70
- 44 Белгородская область 70
- 45 Ставропольский край 67
- 46 Ивановская область 66
- 47 Самарская область 66
- 48 Тамбовская область 64
- 49 Владимирская область 61
- 50 Республика Дагестан 61
- 51 Республика Хакасия 59
- 52 Липецкая область 59
- 53 Псковская область 58
- 54 Вологодская область 58
- 55 Рязанская область 57
- 56 Сахалинская область 56
- 57 Калужская область 56
- 58 Севастополь 55
- 59 Костромская область 54
- 60 Орловская область 51
- 61 Республика Чувашия 51
- 62 Амурская область 45
- 63 Астраханская область 44
- 64 Новгородская область 43
- 65 Томская область 43
- 66 Удмуртская Республика 41
- 67 Республика Мордовия 32
- 68 Ямало-Ненецкий автономный округ 31
- 69 Республика Татарстан 31
- 70 Курганская область 28
- 71 Республика Марий Эл 27
- 72 Республика Алтай 26
- 73 Республика Калмыкия 23
- 74 Кабардино-Балкарская Республика 17
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 14
- 76 Чеченская Республика 14
- 77 Камчатский край 12
- 78 Республика Тыва 12
- 79 Магаданская область 11
- 80 Республика Ингушетия 11
- 81 Республика Адыгея 9
- 82 Республика Северная Осетия-Алания 9
- 83 Еврейская автономная область 7
- 84 Ненецкий автономный округ 4
- 85 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 281 309 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Северная Осетия-Алания 0,05%
- 2. Республика Адыгея 0,06%
- 3. Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика 0,07%
За последние сутки подтверждено 453 смерти
- Санкт-Петербург 79
- Москва 78
- Нижегородская область 21
- Ульяновская область 14
- Свердловская область 13
- Московская область 12
- Ростовская область 12
- Ленинградская область 11
- Краснодарский край 11
- Самарская область 10
- Саратовская область 9
- Пермский край 8
- Иркутская область 8
- Челябинская область 7
- Красноярский край 7
- Новосибирская область 7
- Республика Бурятия 7
- Курская область 6
- Тульская область 6
- Ставропольский край 6
- Брянская область 5
- Тверская область 5
- Волгоградская область 5
- Оренбургская область 5
- Пензенская область 5
- Кемеровская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Ивановская область 4
- Смоленская область 4
- Республика Крым 4
- Республика Башкортостан 4
- Удмуртская Республика 4
- Республика Чувашия 4
- Томская область 4
- Белгородская область 3
- Орловская область 3
- Ярославская область 3
- Республика Коми 3
- Мурманская область 3
- Республика Хакасия 3
- Алтайский край 3
- Хабаровский край 3
- Костромская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Карелия 2
- Архангельская область 2
- Вологодская область 2
- Астраханская область 2
- Севастополь 2
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Чеченская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Татарстан 2
- Владимирская область 1
- Воронежская область 1
- Калужская область 1
- Рязанская область 1
- Калининградская область 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Тюменская область 1
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
За весь период по России умерло 128 445 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 954 человека
- Москва 3784
- Санкт-Петербург 1455
- Московская область 889
- Ростовская область 202
- Республика Бурятия 178
- Воронежская область 171
- Свердловская область 144
- Республика Крым 134
- Пермский край 131
- Республика Башкортостан 124
- Нижегородская область 122
- Республика Татарстан 121
- Белгородская область 115
- Кировская область 109
- Челябинская область 108
- Ставропольский край 101
- Ленинградская область 99
- Ульяновская область 97
- Забайкальский край 91
- Тамбовская область 89
- Саратовская область 88
- Республика Саха (Якутия) 87
- Красноярский край 80
- Омская область 80
- Ханты-Мансийский автономный округ 78
- Хабаровский край 78
- Калининградская область 77
- Архангельская область 76
- Кемеровская область 71
- Новосибирская область 71
- Иркутская область 69
- Волгоградская область 68
- Брянская область 67
- Курская область 66
- Смоленская область 64
- Республика Карелия 64
- Краснодарский край 63
- Ярославская область 62
- Оренбургская область 62
- Тюменская область 60
- Ивановская область 59
- Самарская область 59
- Тульская область 56
- Рязанская область 54
- Калужская область 53
- Республика Дагестан 53
- Владимирская область 52
- Республика Чувашия 49
- Вологодская область 47
- Орловская область 46
- Севастополь 46
- Тверская область 43
- Удмуртская Республика 41
- Республика Мордовия 40
- Мурманская область 39
- Республика Коми 37
- Новгородская область 37
- Астраханская область 36
- Амурская область 36
- Республика Хакасия 34
- Сахалинская область 33
- Липецкая область 27
- Псковская область 26
- Ямало-Ненецкий автономный округ 25
- Курганская область 24
- Республика Марий Эл 23
- Пензенская область 21
- Республика Калмыкия 20
- Костромская область 19
- Приморский край 15
- Алтайский край 14
- Кабардино-Балкарская Республика 12
- Чеченская Республика 10
- Республика Адыгея 9
- Республика Ингушетия 9
- Республика Тыва 9
- Томская область 9
- Республика Алтай 8
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Магаданская область 6
- Ненецкий автономный округ 5
- Еврейская автономная область 3
- Камчатский край 1
За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 850 659