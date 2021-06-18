За сутки в России подтверждено 17262 случая COVID-19 в 85 регионах

За последние сутки в России подтверждено 17262 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 14,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 9056

2 Московская область 1254

3 Санкт-Петербург 970

4 Республика Бурятия 223

5 Нижегородская область 218

6 Воронежская область 186

7 Республика Крым 156

8 Ростовская область 156

9 Свердловская область 153

10 Красноярский край 135

11 Тверская область 126

12 Иркутская область 123

13 Брянская область 120

14 Новосибирская область 120

15 Пермский край 118

16 Саратовская область 117

17 Ленинградская область 111

18 Кировская область 110

19 Республика Башкортостан 109

20 Краснодарский край 109

21 Смоленская область 102

22 Ульяновская область 98

23 Хабаровский край 98

24 Кемеровская область 98

25 Омская область 97

26 Архангельская область 95

27 Челябинская область 95

28 Республика Саха (Якутия) 94

29 Ярославская область 93

30 Забайкальский край 91

31 Волгоградская область 90

32 Калининградская область 85

33 Приморский край 84

34 Алтайский край 83

35 Мурманская область 82

36 Ханты-Мансийский автономный округ 82

37 Пензенская область 78

38 Тульская область 77

39 Курская область 75

40 Оренбургская область 75

41 Республика Карелия 74

42 Тюменская область 72

43 Республика Коми 70

44 Белгородская область 70

45 Ставропольский край 67

46 Ивановская область 66

47 Самарская область 66

48 Тамбовская область 64

49 Владимирская область 61

50 Республика Дагестан 61

51 Республика Хакасия 59

52 Липецкая область 59

53 Псковская область 58

54 Вологодская область 58

55 Рязанская область 57

56 Сахалинская область 56

57 Калужская область 56

58 Севастополь 55

59 Костромская область 54

60 Орловская область 51

61 Республика Чувашия 51

62 Амурская область 45

63 Астраханская область 44

64 Новгородская область 43

65 Томская область 43

66 Удмуртская Республика 41

67 Республика Мордовия 32

68 Ямало-Ненецкий автономный округ 31

69 Республика Татарстан 31

70 Курганская область 28

71 Республика Марий Эл 27

72 Республика Алтай 26

73 Республика Калмыкия 23

74 Кабардино-Балкарская Республика 17

75 Карачаево-Черкесская Республика 14

76 Чеченская Республика 14

77 Камчатский край 12

78 Республика Тыва 12

79 Магаданская область 11

80 Республика Ингушетия 11

81 Республика Адыгея 9

82 Республика Северная Осетия-Алания 9

83 Еврейская автономная область 7

84 Ненецкий автономный округ 4

85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 281 309 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Северная Осетия-Алания 0,05%

2. Республика Адыгея 0,06%

3. Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика 0,07% За последние сутки подтверждено 453 смерти Санкт-Петербург 79

Москва 78

Нижегородская область 21

Ульяновская область 14

Свердловская область 13

Московская область 12

Ростовская область 12

Ленинградская область 11

Краснодарский край 11

Самарская область 10

Саратовская область 9

Пермский край 8

Иркутская область 8

Челябинская область 7

Красноярский край 7

Новосибирская область 7

Республика Бурятия 7

Курская область 6

Тульская область 6

Ставропольский край 6

Брянская область 5

Тверская область 5

Волгоградская область 5

Оренбургская область 5

Пензенская область 5

Кемеровская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Ивановская область 4

Смоленская область 4

Республика Крым 4

Республика Башкортостан 4

Удмуртская Республика 4

Республика Чувашия 4

Томская область 4

Белгородская область 3

Орловская область 3

Ярославская область 3

Республика Коми 3

Мурманская область 3

Республика Хакасия 3

Алтайский край 3

Хабаровский край 3

Костромская область 2

Тамбовская область 2

Республика Карелия 2

Архангельская область 2

Вологодская область 2

Астраханская область 2

Севастополь 2

Республика Дагестан 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Чеченская Республика 2

Республика Мордовия 2

Республика Татарстан 2

Владимирская область 1

Воронежская область 1

Калужская область 1

Рязанская область 1

Калининградская область 1

Республика Адыгея 1

Республика Калмыкия 1

Тюменская область 1

Забайкальский край 1

Приморский край 1 За весь период по России умерло 128 445 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 954 человека Москва 3784

Санкт-Петербург 1455

Московская область 889

Ростовская область 202

Республика Бурятия 178

Воронежская область 171

Свердловская область 144

Республика Крым 134

Пермский край 131

Республика Башкортостан 124

Нижегородская область 122

Республика Татарстан 121

Белгородская область 115

Кировская область 109

Челябинская область 108

Ставропольский край 101

Ленинградская область 99

Ульяновская область 97

Забайкальский край 91

Тамбовская область 89

Саратовская область 88

Республика Саха (Якутия) 87

Красноярский край 80

Омская область 80

Ханты-Мансийский автономный округ 78

Хабаровский край 78

Калининградская область 77

Архангельская область 76

Кемеровская область 71

Новосибирская область 71

Иркутская область 69

Волгоградская область 68

Брянская область 67

Курская область 66

Смоленская область 64

Республика Карелия 64

Краснодарский край 63

Ярославская область 62

Оренбургская область 62

Тюменская область 60

Ивановская область 59

Самарская область 59

Тульская область 56

Рязанская область 54

Калужская область 53

Республика Дагестан 53

Владимирская область 52

Республика Чувашия 49

Вологодская область 47

Орловская область 46

Севастополь 46

Тверская область 43

Удмуртская Республика 41

Республика Мордовия 40

Мурманская область 39

Республика Коми 37

Новгородская область 37

Астраханская область 36

Амурская область 36

Республика Хакасия 34

Сахалинская область 33

Липецкая область 27

Псковская область 26

Ямало-Ненецкий автономный округ 25

Курганская область 24

Республика Марий Эл 23

Пензенская область 21

Республика Калмыкия 20

Костромская область 19

Приморский край 15

Алтайский край 14

Кабардино-Балкарская Республика 12

Чеченская Республика 10

Республика Адыгея 9

Республика Ингушетия 9

Республика Тыва 9

Томская область 9

Республика Алтай 8

Карачаево-Черкесская Республика 7

Республика Северная Осетия - Алания 7

Магаданская область 6

Ненецкий автономный округ 5

Еврейская автономная область 3

Камчатский край 1 За весь период выписано по выздоровлении по России - 4 850 659