Заболеваемость туберкулезом в России достигла исторического минимума

Заболеваемость туберкулезом в России за последние 20 лет снизилась почти в три раза, достигнув исторического минимума. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Виртуальном мероприятии высокого уровня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"В настоящее время мы свидетельствуем исторический минимум заболеваемости туберкулезом в России за все периоды статистического наблюдения", - цитируют его РИА Новости.

По словам министра, показатель смертности от туберкулеза снизился почти в пять раз.

Мурашко отметил, что из-за пандемии в прошлом году в стране снизилось число профилактических мероприятий, из-за чего в 2021 и последующих годах потенциально возможен рост заболеваемости.