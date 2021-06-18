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18.06.2021 11:04
Рубрика: Экономика

В России предлагают запретить 28 наименований неэкологичных товаров

Текст: Алексей Дуэль
Список из 28 наименований товаров, которые должны быть запрещены ради сохранения окружающей среды, подготовила ППК "Российский экологический оператор" (РЭО). Перечень направлен в Минпромторг, копия документа есть в распоряжении редакции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Официально перечень пока формируется, в него войдут товары и виды упаковки, которые обязательны к утилизации, - объяснил глава ППК РЭО Денис Буцаев. - Мы также прорабатываем возможность запрета упаковки, которую никак не утилизировать".

Фото: iStock
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В список кандидатов на выбывание от ППК РЭО вошли ватные палочки (экологичная альтернатива - из дерева или бумаги), упаковка для яиц из полистирола (вместо него предлагают использовать пульпекартон), пластиковые стаканчики из полистирола и крышки для бумажных стаканчиков (замена на аналоги из ПЭТ или полипропилена), а также другие товары.

"На самом деле, пластик пластику рознь, - сказал Денис Буцаев. - И наша задача сделать так, чтобы на полках появился именно тот пластик, который можно переработать".

Стимулировать переход производителей на использование лучших с точки зрения экологии материалов государство планирует через дифференцированные ставки экологического сбора. Новая концепция расширенной ответственности производителей (РОП) предусматривает, что с 2022 года этот платеж начнут собирать через электронную систему. По оценкам экспертов, такой подход позволит увеличить его объем с нынешних 3,7 миллиарда рублей до 150 миллиардов рублей в год. В большей степени за счет тех, кто выпускает изделия из неподлежащих переработке материалов.

В ППК РЭО ссылаются на иностранный опыт отказа от перерабатываемых товаров. Запрет на продажу пластиковой одноразовой посуды, трубочек, контейнеров для еды и ватных палочек был принят ЕС в 2019 году, вступил в действие с 2021 года. С этого года подобные ограничения действуют в Белоруссии, Канаде, столице Мексики, одном из крупных штатов Австралии, во многих городах Китая.

"Ежегодно в России образуется около 6,4 миллиона тонн полимерных отходов в составе твердых коммунальных отходов, - продолжил Денис Буцаев. - Точных подсчетов по тому, сколько именно трубочек или вспененного полистирола в общем объеме, не проводилось".

Замена одного вида упаковки другим вряд ли будет заметна простому потребителю, добавляют экологи. Для обывателя все эти материалы - и перерабатываемые, и нет - просто "пластик". А вот для окружающей среды использование стаканчиков из ПЭТ или пропилена вместо полистирола окажется очень существенным изменением.

"Также экологична упаковка из стекла (его, кстати, почти бесконечно без потери качества можно перерабатывать), из бумаги - но без тонкого слоя пластика, - добавил Денис Буцаев. - Кроме того, существует разработка биодеградируемых материалов, которые в природе разлагаются на первичные материалы. Например, крахмал до глюкозы будет разлагаться. Но у нас это не развито".

Экономика Отрасли Промышленность Общество Экология Правительство Минпромторг

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