Аэрофлот с 25 июня запустит новые рейсы в Турцию

"Аэрофлот" с 25 июня откроет новые рейсы из Москвы в Турцию, заявил официальный представитель компании Михаил Демин.

Число рейсов в Стамбул увеличится до двух в день. Также самолеты один раз в день будут летать в Анталью, Бодрум и Даламан.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о возобновлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Решение было принято на основании заключения российских специалистов, ранее прибывших в страну для оценки ситуации с коронавирусом.