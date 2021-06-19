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19.06.2021 12:33
Рубрика: Экономика

Аэрофлот с 25 июня запустит новые рейсы в Турцию

Текст: Матвей Линник
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

"Аэрофлот" с 25 июня откроет новые рейсы из Москвы в Турцию, заявил официальный представитель компании Михаил Демин.

Фото: iStock
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Число рейсов в Стамбул увеличится до двух в день. Также самолеты один раз в день будут летать в Анталью, Бодрум и Даламан.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о возобновлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Решение было принято на основании заключения российских специалистов, ранее прибывших в страну для оценки ситуации с коронавирусом.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Пандемия коронавируса COVID-19

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