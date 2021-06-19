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19.06.2021 17:45
Рубрика: Экономика

Аналитик рассказал, когда Россия сможет отказаться от доллара

Текст: Елена Манукиян
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Россия не может отказаться от доллара США, пока нефть котируется на внешних рынках в американской валюте, поскольку это основной товар, который она экспортирует, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов, пишет РИА Новости.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Однако он не исключил, что это может случится, если по каким-то причинам котировки на нефть станут проводиться в других валютах или российский экспорт существенно изменит свою структуру.

В то же время эксперт отметил, что многие страны хотели бы сегодня уйти от доллара. По его мнению, Россия могла бы обсудить эту тему со странами БРИКС и теми государствами, которые близки ей по характеру исторических хозяйственных связей.

Между тем, Банк России в 2020 году снизил долю евро на 29,2%, доллара на 21,2% и фунта стерлингов на 6,3% в международных резервах страны в пользу золота, юаня и прочих валют. Уход от доллара происходит не только в резервах, но и торговле, отмечает Сухов. Так, доля доллара в расчетах за российский экспорт по итогам прошлого года снизилась до исторического минимума - на 55,8%.

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