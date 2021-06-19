Аналитик рассказал, когда Россия сможет отказаться от доллара

Россия не может отказаться от доллара США, пока нефть котируется на внешних рынках в американской валюте, поскольку это основной товар, который она экспортирует, заявил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов, пишет РИА Новости.

Однако он не исключил, что это может случится, если по каким-то причинам котировки на нефть станут проводиться в других валютах или российский экспорт существенно изменит свою структуру.

В то же время эксперт отметил, что многие страны хотели бы сегодня уйти от доллара. По его мнению, Россия могла бы обсудить эту тему со странами БРИКС и теми государствами, которые близки ей по характеру исторических хозяйственных связей.

Между тем, Банк России в 2020 году снизил долю евро на 29,2%, доллара на 21,2% и фунта стерлингов на 6,3% в международных резервах страны в пользу золота, юаня и прочих валют. Уход от доллара происходит не только в резервах, но и торговле, отмечает Сухов. Так, доля доллара в расчетах за российский экспорт по итогам прошлого года снизилась до исторического минимума - на 55,8%.