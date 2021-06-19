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19.06.2021 05:29
Рубрика: В мире

Байден исключил возможность повторного локдауна в США

Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

США не потребуется повторный локдаун из-за распространения индийской мутации нового коронавируса. Об этом в пятницу заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме перед журналистами.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Назван основной распространитель "индийского" штамма COVID-19

Объясняя, почему стране не потребуется повторный локдаун, Байден отметил, что много американцев привились от коронавируса, получили обе дозы вакцины. При этом он не исключил, что индийский вариант вируса может привести к "большим смертям" в регионах США, где население не было вакцинировано, пишет ТАСС.

Перед этим в своей речи глава Белого дома подчеркнул, что "новый вариант коронавируса сделает невакцинированных людей еще более уязвимыми к заболеванию, чем они были месяц назад". Это серьезная проблема, отметил Байден, призвав американцев вакцинироваться, чтобы защититься от индийского штамма. По его словам, госпитализация, как правило, требуется тем, кто не был вакцинирован.

Хозяин Белого дома также рассказал, что в США жертвами коронавируса уже стали свыше 600 тысяч человек, это больше, чем погибло американцев в результате Первой и Второй мировых войн, во Вьетнаме и в результате серии терактов вместе взятых. По последним данным, хотя бы одну прививку сделали более 175 милионов американцев (65% всего взрослого населения).

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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