Байден исключил возможность повторного локдауна в США

США не потребуется повторный локдаун из-за распространения индийской мутации нового коронавируса. Об этом в пятницу заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме перед журналистами.

Объясняя, почему стране не потребуется повторный локдаун, Байден отметил, что много американцев привились от коронавируса, получили обе дозы вакцины. При этом он не исключил, что индийский вариант вируса может привести к "большим смертям" в регионах США, где население не было вакцинировано, пишет ТАСС.

Перед этим в своей речи глава Белого дома подчеркнул, что "новый вариант коронавируса сделает невакцинированных людей еще более уязвимыми к заболеванию, чем они были месяц назад". Это серьезная проблема, отметил Байден, призвав американцев вакцинироваться, чтобы защититься от индийского штамма. По его словам, госпитализация, как правило, требуется тем, кто не был вакцинирован.

Хозяин Белого дома также рассказал, что в США жертвами коронавируса уже стали свыше 600 тысяч человек, это больше, чем погибло американцев в результате Первой и Второй мировых войн, во Вьетнаме и в результате серии терактов вместе взятых. По последним данным, хотя бы одну прививку сделали более 175 милионов американцев (65% всего взрослого населения).