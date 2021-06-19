Беларусь не будет принимать самолеты с Украины

В ответ на решение украинских властей не допускать в свое воздушное пространство белорусские самолеты Минск не будет принимать самолеты с Украины, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты" - цитирует президента Telegram-канал "Пул первого".

На Украине 26 мая приняли решение прекратить авиасообщение с Беларусью после вынужденной посадки лайнера Rayanair в Минске и ограничить использование своего воздушного пространства белорусскими воздушными судами.

Напомним, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим рейсом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за "организацию массовых беспорядков", передает РИА Новости.