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19.06.2021 16:35
Рубрика: Власть

Более 10 тысяч лейтенантов пополнят ряды Минобороны и других ведомств

Текст: Иван Петров
Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В этом году из военных учебных заведений в звании лейтенантов выпускаются свыше 10 тысяч курсантов. Об этом в субботу сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

Выпускники Военного университета Минобороны получили дипломы

По его словам, в июне-июле текущего года в торжественной обстановке уже проходят и еще пройдут выпускные офицеров из 35 военно-учебных заведений Минобороны России. "Всего завершают обучение более 1 тысячи слушателей и свыше 10 тысяч курсантов", - рассказал замглавы военного ведомства, уточнив, что лейтенантские погоны в том числе получат более 260 девушек.

Отмечается, что каждый пятый выпускник военного вуза завершил обучение с отличием или золотой медалью. По словам Панкова, все они пополнят Вооружённые силы России и другие силовые ведомства, где предусмотрена военная служба.

В Минобороны пояснили, что в настоящее время в армии и на флоте востребованы специалисты со средним профессиональным образованием. В Минобороны РФ с 2009 года развернута такая подготовка. "В этом году из 23 учебных заведений в Вооруженные силы направлено более 1 тысячи прапорщиков и мичманов, прошедших обучение по техническому, командному, связному и другим профилям. Все они назначены на должности, связанные с эксплуатацией современного сложного вооружения, военной и специальной техники", - рассказали в военном ведомстве.

Сегодня выпуски прошли, в частности, в Военном институте физической культуры, Военно-медицинской академии им. Кирова, в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого, Вольском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (МТО) им. Хрулёва и в Военном университете Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия

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