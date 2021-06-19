Новости

Дистанционная торговля выросла в 2 раза за два года 19:20
В РФ удалили около 150 сайтов, где продавали сертификаты о вакцинации от COVID-19 19:05
Собянин одобрил идею создания в Москве "бесковидных" ресторанов 19:02
Китай приближается к фантастическому рубежу в 1 миллиард прививок от COVID-19 18:58
ФМБА выявило новые мутации COVID-19, снижающие эффективность вакцин 18:42
В ЦБ рассказали, как страховщики наживаются на клиентах 18:32
Экстренную помощь в Москве будут оказывать всем, а плановую только привитым 18:23
Посольство РФ про "длинные руки Кремля": София побеждает в борьбе со здравым смыслом 18:21
В МГУ начнут делать бесплатные прививки от ковида иностранным студентам и аспирантам 18:06
Суд арестовал экс-зампреда ЦБ по делу о растрате 3,2 млрд рублей Инвестбанка 17:59
Игорь Краснов взял под личный контроль ликвидацию последствий наводнения в Крыму 17:58
В Москве мужчина умер в фитнес-клубе 17:47
В России упал спрос на наличную иностранную валюту 17:37
Абрамченко допустила расширение запрета на экспорт древесины 17:30
Володин: Снижение нештрафуемого порога скорости приведет к коррупции 17:20
ЦСКА интересуется лучшим бомбардиром в истории ФНЛ 17:20
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в субботу 17:16
Генассамблея назначила Гутерриша генcеком ООН на второй срок 17:07
Лидер "Землян" Сергей Скачков назван угрозой безопасности Украины 17:07
Врач объяснила, как вакцины от COVID-19 влияют на репродуктивное здоровье 17:04
В Ростуризме назвали необходимые удобства на пляжах 17:02
Один человек погиб в результате наводнения в Ялте 16:56
Столичные власти разъяснили, как будут работать "бесковидные" рестораны 16:32
Москалькова направит в МИД список осужденных в США россиян для обмена 16:25
Назван основной распространитель "индийского" штамма COVID-19 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Опубликован 19 июня 2021 г.

Центральная избирательная комиссия утвердила результаты учета объема эфирного времени, затраченного в мае 2021 года на освещение деятельности каждой парламентской партии в общероссийских и региональных телерадиопрограммах (телерадиопередачах).

При этом вынесено заключение о соблюдении в мае 2021 года государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами, учрежденными и распространяемыми федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ФГУП "ВГТРК"), требования Федерального закона "О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами".