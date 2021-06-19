Доля просроченных долгов по кредитным картам россиян выросла до 8,4%

В мае доля просроченных более чем на месяц долгов россиян по кредитным картам выросла до 8,4%, что на 0,2 процентных пункта больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Еще в марте этот показатель составлял 7,5%, в апреле - 8,1%.

В течение года доля просрочки по кредиткам оставалась достаточно стабильной, а ее колебание находилось в пределах погрешности, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

"Если же говорить о весне текущего года, то в этот период времени был отмечен несколько более высокий аппетит к риску со стороны банков, которые увеличили выдачу кредитов более широкому кругу заемщиков с уже открытыми кредитными картами. Отсюда и рост просрочки", - объяснил он.

Общий портфель банков по кредитным картам к началу июня составил 1,34 трлн рублей, что на 6,7% больше, чем аналогичный показатель прошлого года.