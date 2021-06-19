Новости

Ибрахим Раиси стал новым президентом Ирана 10:21
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Нижегородской области 10:17
Греция продлила разрешение на въезд россиян до 26 июня 10:06
Доля просроченных долгов по кредитным картам россиян выросла до 8,4% 09:15
Следственный комитет раскрыл подробности падения самолета в Кузбассе 09:03
Губернатор Кемеровской области прокомментировал авиакатастрофу в Танае 08:48
Роспотребнадзор напомнил как действовать, если в семье есть больной COVID-19 08:33
"Монреаль" повел в полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Вегаса" 08:20
В Кемеровской области аварийно сел самолет с пассажирами, есть погибшие 07:54
В Кемеровской области четыре человека погибли при крушении самолета 07:50
Около 1,8 тысячи человек эвакуированы из зон подтопления в Крыму 07:49
Аргентина обыграла Уругвай на Кубке Америки 07:43
Власти США: Индийский штамм может стать преобладающим в стране 06:55
В России резко выросло число фейковых сайтов для прохождения техосмотров 06:09
Байден исключил возможность повторного локдауна в США 05:29
Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России 04:54
Власти Нью-Йорка будут платить пособие бездомным в качестве эксперимента 04:29
Гинцбург: Вакцинация "Спутником V" не грозит бесплодием в будущем 03:57
Юрист призвал водителей не связываться с автохамами 03:33
Депздрав Москвы: Новые правила оказания плановой медпомощи введены на месяц 02:46
Захарова прокомментировала заявление Макрона и Меркель словами из песни 02:09
УЕФА продолжит проводить футбольные матчи в Беларуси 01:58
WSJ: США выведут часть вооружений из ряда ближневосточных стран 01:51
Псаки опровергла сообщения о приостановке военной помощи Украине 01:26
Португалия - Германия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 01:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
19.06.2021 09:15
Рубрика: Экономика

Доля просроченных долгов по кредитным картам россиян выросла до 8,4%

Текст: Матвей Линник

В мае доля просроченных более чем на месяц долгов россиян по кредитным картам выросла до 8,4%, что на 0,2 процентных пункта больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Россияне стали чаще брать кредиты на покупку машин

Еще в марте этот показатель составлял 7,5%, в апреле - 8,1%.

В течение года доля просрочки по кредиткам оставалась достаточно стабильной, а ее колебание находилось в пределах погрешности, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

"Если же говорить о весне текущего года, то в этот период времени был отмечен несколько более высокий аппетит к риску со стороны банков, которые увеличили выдачу кредитов более широкому кругу заемщиков с уже открытыми кредитными картами. Отсюда и рост просрочки", - объяснил он.

Общий портфель банков по кредитным картам к началу июня составил 1,34 трлн рублей, что на 6,7% больше, чем аналогичный показатель прошлого года.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Гинцбург: Вакцинация "Спутником V" не грозит бесплодием в будущем
Депздрав Москвы: Новые правила оказания плановой медпомощи введены на месяц
В России резко выросло число фейковых сайтов для прохождения техосмотров
Захарова прокомментировала заявление Макрона и Меркель словами из песни
Новый законопроект позволит легализовать почти полмиллиона домов и участков
До каких максимальных значений может взлететь курс рубля к осени