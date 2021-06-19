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19.06.2021 23:40
Рубрика: Общество

Драпкина рассказала, как может проходить ревакцинация от коронавируса

Текст: Елена Манукиян
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Ревакцинация от коронавируса для одних пациентов может проводиться двумя компонентами вакцины, а для других - двумя. Об этом 19 июня сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина в эфире YouTube-канала "Соловьев Live, пишет ТАСС.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Драпкина пояснила, что дважды вводить препарат при ревакцинации потребуется тем, у кого плохо вырабатываются антитела. Остальным для защиты от инфекции достаточно одного укола. Для этого, например, подойдет препарат "Спутник Лайт", который, по сути, представляет собой первый компонент вакцины "Спутник V". Так, привившись им, нужно просто через 21-й день посмотреть антитела: если их много, то от второго компонента можно отказаться. В противном случае стоит ввести второй компонент вакцины, как при обычной вакцинации.

При этом Драпкина подчеркнула, пока нет единого мнения, когда лучше ревакцинироваться. "Некоторые эксперты считали, что это можно делать через год, но в ряде случаев ревакцинация может потребоваться уже через полгода", - сказала она. Вакцинироваться после перенесенного заболевания можно через шесть месяцев, добавила эксперт.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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