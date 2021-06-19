"Единая Россия" в Москве проводит предвыборный съезд

Сегодня в Москве в "Экспоцентре" накануне выборов в Госдуму открылся открылся XX съезд "Единой России". В нем примет участие президент РФ Владимир Путин и обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы.

После этого делегаты съезда тайным голосованием утвердят списки кандидатов от партии на парламентские выборы и примут основные направления предвыборной программы "Единой России".

Как рассказали "РГ" в партии, в ходе съезда будут также обсуждаться полномочия Генсовета и президиума партии в избирательную кампанию, согласование эмблемы для использования в избирательных документах с ЦИК, а также дополнения в устав.

Напомним, что ранее в "Единой России" прошли праймериз. И по итогам секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал, что "Единая Россия существенно обновилась. Отметим, что среди победителей праймериз много новых лиц - общественников, волонтеров и врачей.

"Единая Россия" проводит съезд в сложной эпидемиологической ситуации. Поэтому все делегаты и участники работают в масках, везде установлены санитайзеры. Кроме того, ситуацию мониторят волонтеры, которые снабжены антисептиками, масками и перчатками. Все участники съезда также накануне прошли тесты на COVID-19.

В партии также сообщили, что было втрое сокращено число делегатов, гостей мероприятия, представителей СМИ.