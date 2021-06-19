"Единая Россия" в Москве проводит предвыборный съезд

Новости

Путин: Лучше прививаться, чем болеть 14:53
Умер актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий 14:48
Ракова рассказала, когда можно сделать прививку после болезни COVID-19 14:44
Ракова: Москвичи скоро смогут сделать ревакцинацию от коронавируса 14:43
В 52 года от COVID умер сценарист ремейка "Джентльменов удачи" Слава Сэ 14:39
Минздрав выпустит рекомендации по ревакцинации от коронавируса 14:35
Мишустин приехал на съезд "Единой России" 14:25
Минпросвещения рекомендует учителям вакцинироваться на добровольной основе 14:19
Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ 14:14
Песков назвал условия встречи Путина с премьер-министром Великобритании 13:55
Беларусь не будет принимать самолеты с Украины 13:27
Скончался рижский писатель Слава Сэ 13:06
Аэрофлот с 25 июня запустит новые рейсы в Турцию 12:33
Француз Тюрпен рассудит сборные России и Дании 12:28
Полиция арестовала 30 человек в Лондоне после матча Англия-Шотландия 12:26
Гинцбург оценил возможность ревакцинации "Спутником Лайт" 12:15
В Германии в мусорном контейнере нашли уникальные картины 17-го века 12:01
Клуб "Gazgolder" могут закрыть за нарушения мер против COVID-19 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 9120 новых случаев COVID-19 11:55
В правительстве Кузбасса опровергли гибель 9 человек при крушении L-410 11:53
Зарплату инвалидов в интернатах не будут учитывать при расчете их дохода 11:27
На шахте в Кемеровской области погиб горняк, возбуждено уголовное дело 11:18
Захарова назвала власти Украины мазохистами из-за позиции по Крыму 11:13
С 2022 года отменят экспортные квоты на хвойную древесину 11:00
В Тверской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 10:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
19.06.2021 14:00
Рубрика: Власть

"Единая Россия" в Москве проводит предвыборный съезд

Текст: Айсель Герейханова
Сегодня в Москве в "Экспоцентре" накануне выборов в Госдуму открылся открылся XX съезд "Единой России". В нем примет участие президент РФ Владимир Путин и обозначит ключевые направления деятельности крупнейшей парламентской партии на ближайшие годы.
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

После этого делегаты съезда тайным голосованием утвердят списки кандидатов от партии на парламентские выборы и примут основные направления предвыборной программы "Единой России".

Фото: Константин Завражин/РГ
Памфилова исключила "карусели" на выборах в Госдуму

Как рассказали "РГ" в партии, в ходе съезда будут также обсуждаться полномочия Генсовета и президиума партии в избирательную кампанию, согласование эмблемы для использования в избирательных документах с ЦИК, а также дополнения в устав.

Напомним, что ранее в "Единой России" прошли праймериз. И по итогам секретарь генсовета партии Андрей Турчак рассказал, что "Единая Россия существенно обновилась. Отметим, что среди победителей праймериз много новых лиц - общественников, волонтеров и врачей.

"Единая Россия" проводит съезд в сложной эпидемиологической ситуации. Поэтому все делегаты и участники работают в масках, везде установлены санитайзеры. Кроме того, ситуацию мониторят волонтеры, которые снабжены антисептиками, масками и перчатками. Все участники съезда также накануне прошли тесты на COVID-19.

В партии также сообщили, что было втрое сокращено число делегатов, гостей мероприятия, представителей СМИ.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия"

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Россия возобновит авиасообщение с девятью странами
Песков назвал условия встречи Путина с премьер-министром Великобритании
Депздрав Москвы: Новые правила оказания плановой медпомощи введены на месяц
В России резко выросло число фейковых сайтов для прохождения техосмотров
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет