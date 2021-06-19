Еврокомиссия обозначила сроки установления нулевого выброса автомобилей

Еврокомиссия обсуждает вопрос о нулевом уровне выбросов для автомобилей, проданных после 2035 года. Это огромный отход от текущей траектории отраслевых стандартов, который станет революцией для европейских автопроизводителей, сообщает портал Politico.EU.

Новые правила будут связаны с пересмотром стандартов ЕС, что является частью плана "Зеленая сделка". ЕК обдумывает повышение показателя к 2030 году, предусматривающего сокращение вредных выбросов автомобилей на 60 процентов по сравнению с нынешней целью - 37,5 процента. По словам источников издания, к 2035 году эта цифра вырастет до 100 процентов.

Если предложение попадет в окончательный текст, который должен быть опубликован 14 июля, оно будет рассмотрено странами ЕС и Европейским парламентом. Скорее всего, идея встретит сильное сопротивление со стороны как отраслевых лобби, так и стран с экономикой, сильно зависящей от традиционного автомобилестроения, полагают аналитики.

Планы ЕК вызвали немедленную реакцию со стороны политически влиятельной немецкой автомобильной промышленности, которая уже несколько месяцев предостерегает против намерений Еврокомиссии.

"Это будет означать конец не только двигателя внутреннего сгорания, но и гибридов с подключаемым модулем", - сказала Хильдегард Мюллер, глава немецкого автомобильного лобби VDA.

Представители отрасли заявили, что планы Еврокомиссии приведут к быстрому переходу на аккумуляторные автомобили без рассмотрения альтернатив.

"Если вам понадобится новая машина в 2036 году, выбора не будет", - сказала Сигрид де Врис, которая управляет лобби CLEPA индустрии компонентов ЕС. - Автомобиль будет иметь электрический двигатель независимо от того, соответствует ли он потребностям, доступен ли по цене, есть ли экологически чистая энергия и инфраструктура для его зарядки".

Автопроизводители хотят, чтобы страны-члены ЕС существенно увеличили расходы на зарядные устройства.

Несмотря на тревогу автопроизводителей, окончательного предложения ЕК по новым целям сокращения выбросов все еще нет, и цифры могут быть изменены до даты публикации 14 июля.