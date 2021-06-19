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19.06.2021 17:44
Рубрика: В мире

Еврокомиссия обозначила сроки установления нулевого выброса автомобилей

Текст: Александр Саможнев
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Еврокомиссия обсуждает вопрос о нулевом уровне выбросов для автомобилей, проданных после 2035 года. Это огромный отход от текущей траектории отраслевых стандартов, который станет революцией для европейских автопроизводителей, сообщает портал Politico.EU.

Фото: Photoxpress
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Новые правила будут связаны с пересмотром стандартов ЕС, что является частью плана "Зеленая сделка". ЕК обдумывает повышение показателя к 2030 году, предусматривающего сокращение вредных выбросов автомобилей на 60 процентов по сравнению с нынешней целью - 37,5 процента. По словам источников издания, к 2035 году эта цифра вырастет до 100 процентов.

Если предложение попадет в окончательный текст, который должен быть опубликован 14 июля, оно будет рассмотрено странами ЕС и Европейским парламентом. Скорее всего, идея встретит сильное сопротивление со стороны как отраслевых лобби, так и стран с экономикой, сильно зависящей от традиционного автомобилестроения, полагают аналитики.

Планы ЕК вызвали немедленную реакцию со стороны политически влиятельной немецкой автомобильной промышленности, которая уже несколько месяцев предостерегает против намерений Еврокомиссии.

Фото: Istock
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"Это будет означать конец не только двигателя внутреннего сгорания, но и гибридов с подключаемым модулем", - сказала Хильдегард Мюллер, глава немецкого автомобильного лобби VDA.

Представители отрасли заявили, что планы Еврокомиссии приведут к быстрому переходу на аккумуляторные автомобили без рассмотрения альтернатив.

"Если вам понадобится новая машина в 2036 году, выбора не будет", - сказала Сигрид де Врис, которая управляет лобби CLEPA индустрии компонентов ЕС. - Автомобиль будет иметь электрический двигатель независимо от того, соответствует ли он потребностям, доступен ли по цене, есть ли экологически чистая энергия и инфраструктура для его зарядки".

Автопроизводители хотят, чтобы страны-члены ЕС существенно увеличили расходы на зарядные устройства.

Несмотря на тревогу автопроизводителей, окончательного предложения ЕК по новым целям сокращения выбросов все еще нет, и цифры могут быть изменены до даты публикации 14 июля.

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