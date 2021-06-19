Еврокомиссия подала в суд на производителя вакцины AstraZeneca

Еврокомиссия подала в суд на шведско-британскую компанию AstraZeneca за нарушение соглашения о предварительном заказе вакцины. Брюссельский суд обязал срочно обеспечить поставку препарата по графику под угрозой штрафа. Или 50 миллионов доз до октября, или полмиллиарда евро штрафных выплат, говорится в судебном вердикте.

Представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер заявил о несоблюдении компанией отдельных положений контракта. По словам чиновника, руководство компании не сумело предоставить Брюсселю "достойную доверия стратегию восстановления поставок".

Согласно договору, с декабря по июнь европейские страны рассчитывали получить от AstraZeneca 300 миллионов доз препарата. Но в марте компания заявила, что за этот срок сможет предоставить лишь треть из обещанных ампул. В первом квартале этого года AstraZeneca смогла доставить в Европу около 30 миллионов доз вместо примерно 120 миллионов, сообщает телеканал Euronews.

Компанию обвинили в срыве планов европейской вакцинации. Судьи в Брюсселе постановили, что общий объем поставок до конца сентября должен составить 80 миллионов доз. Со своей стороны, AstraZeneca уверяет, что не нарушала контракта с Евросоюзом, несмотря на производственные и логистические трудности. Производители заявили, что сожалеют о судебном иске.

В мае Еврокомиссия обвинила AstraZeneca в недобросовестности и отказалась обновлять контракт. Европейские медики и специалисты ВОЗ рекомендуют применять вакцину, несмотря на громкий скандал, из-за которого ее даже пришлось переименовать. В отдельных странах от нее отказались или ограничили применение по возрастным группам.