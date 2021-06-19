Еврокомиссия подала в суд на производителя вакцины AstraZeneca

Новости

Медведев: Пятерка лидеров списка ЕР - наше общее с президентом предложение 16:02
Медведев: Подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека 16:01
Медведев предложил создать систему предупреждения биологических угроз 15:52
Путин: С 2022 года вывоз необработанной грубой древесины будет запрещен 15:45
Появились подробности о состоянии лежащей в коме певицы МакSим 15:45
Путин уверен, что "ЕР" сможет подтвердить свое лидерство на выборах 15:37
ВОЗ подтвердила окончание эпидемии лихорадки Эбола в Гвинее 15:35
Путин: Лучше прививаться, чем болеть 14:53
Умер актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий 14:48
Ракова рассказала, когда можно сделать прививку после болезни COVID-19 14:44
Ракова: Москвичи скоро смогут сделать ревакцинацию от коронавируса 14:43
В 52 года от COVID умер сценарист ремейка "Джентльменов удачи" Слава Сэ 14:39
Минздрав выпустит рекомендации по ревакцинации от коронавируса 14:35
Мишустин приехал на съезд "Единой России" 14:25
Минпросвещения рекомендует учителям вакцинироваться на добровольной основе 14:19
Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ 14:14
Песков назвал условия встречи Путина с премьер-министром Великобритании 13:55
Беларусь не будет принимать самолеты с Украины 13:27
Скончался рижский писатель Слава Сэ 13:06
Аэрофлот с 25 июня запустит новые рейсы в Турцию 12:33
Француз Тюрпен рассудит сборные России и Дании 12:28
Полиция арестовала 30 человек в Лондоне после матча Англия-Шотландия 12:26
Гинцбург оценил возможность ревакцинации "Спутником Лайт" 12:15
В Германии в мусорном контейнере нашли уникальные картины 17-го века 12:01
Клуб "Gazgolder" могут закрыть за нарушения мер против COVID-19 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
19.06.2021 16:27
Рубрика: В мире

Еврокомиссия подала в суд на производителя вакцины AstraZeneca

Текст: Александр Саможнев
Еврокомиссия подала в суд на шведско-британскую компанию AstraZeneca за нарушение соглашения о предварительном заказе вакцины. Брюссельский суд обязал срочно обеспечить поставку препарата по графику под угрозой штрафа. Или 50 миллионов доз до октября, или полмиллиарда евро штрафных выплат, говорится в судебном вердикте.
Фото: JOEL SAGET / AFP Фото: JOEL SAGET / AFP
Фото: JOEL SAGET / AFP

Представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер заявил о несоблюдении компанией отдельных положений контракта. По словам чиновника, руководство компании не сумело предоставить Брюсселю "достойную доверия стратегию восстановления поставок".

Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Препарат AstraZeneca оказался малоэффективен для предотвращения COVID-19

Согласно договору, с декабря по июнь европейские страны рассчитывали получить от AstraZeneca 300 миллионов доз препарата. Но в марте компания заявила, что за этот срок сможет предоставить лишь треть из обещанных ампул. В первом квартале этого года AstraZeneca смогла доставить в Европу около 30 миллионов доз вместо примерно 120 миллионов, сообщает телеканал Euronews.

Компанию обвинили в срыве планов европейской вакцинации. Судьи в Брюсселе постановили, что общий объем поставок до конца сентября должен составить 80 миллионов доз. Со своей стороны, AstraZeneca уверяет, что не нарушала контракта с Евросоюзом, несмотря на производственные и логистические трудности. Производители заявили, что сожалеют о судебном иске.

В мае Еврокомиссия обвинила AstraZeneca в недобросовестности и отказалась обновлять контракт. Европейские медики и специалисты ВОЗ рекомендуют применять вакцину, несмотря на громкий скандал, из-за которого ее даже пришлось переименовать. В отдельных странах от нее отказались или ограничили применение по возрастным группам.

В мире Европа Международные организации Европейский союз Европейская комиссия Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Путин заявил о скором запуске программы поддержки молодежной занятости
Минобороны увеличило численность группировки для помощи Крыму
Россия возобновит авиасообщение с девятью странами
Песков назвал условия встречи Путина с премьер-министром Великобритании
Иностранные наблюдатели подвели итоги женевского саммита
Венгрия успешно применяет вакцину "Спутник V"