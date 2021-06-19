Гинцбург назвал противопоказания к вакцинации "Спутником V"

Прививаться от коронавируса вакциной "Спутник V" нельзя при крапивнице и конъюнктивите в острой фазе, так же, как и при остром состоянии любых других заболеваний. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, в этом случае вакцинироваться можно будет только через две недели, когда обострение болезни пойдет на спад.

Болезни сердца, диабет, гепатит С, бронхиальная астма и другие серьезные заболевания, наоборот, не являются противопоказанием для прививки, подчеркнул специалист.

"Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что, если они заразятся, они в первой группе риска - диабетики, кардиобольные. Их надо в первую очередь вакцинировать. К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться", - объяснил Гинцбург (цитата по РИА Новости).

Пациенты с онкологическими заболеваниями, не проходящие химиотерапию, тоже могут сделать прививку без последствий, пояснил он.

"Я не считаю, что онкологическое заболевание является противопоказанием для вакцинации, но если пациент, больной онкологией, получает химиотерапию в виде цитостатиков - то ничего плохого вы онкологическому больному в результате вакцинации не сделаете, но эффекта, который мы хотим достигнуть, в первую очередь - образования антител, не будет",- уточнил он.

Напомним, сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).