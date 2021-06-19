Гинцбург назвал противопоказания к вакцинации "Спутником V"

Новости

В Германии в мусорном контейнере нашли уникальные картины 17-го века 12:01
Клуб "Gazgolder" могут закрыть за нарушения мер против COVID-19 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 9120 новых случаев COVID-19 11:55
В правительстве Кузбасса опровергли гибель 9 человек при крушении L-410 11:53
Зарплату инвалидов в интернатах не будут учитывать при расчете их дохода 11:27
На шахте в Кемеровской области погиб горняк, возбуждено уголовное дело 11:18
Захарова назвала власти Украины мазохистами из-за позиции по Крыму 11:13
С 2022 года отменят экспортные квоты на хвойную древесину 11:00
В Тверской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 10:56
По факту авиакатастрофы в Кузбассе возбуждено уголовное дело 10:48
Гинцбург рассказал, в каком случае человек точно не заболеет COVID-19 10:39
Ибрахим Раиси стал новым президентом Ирана 10:21
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Нижегородской области 10:17
Греция продлила разрешение на въезд россиян до 26 июня 10:06
Доля просроченных долгов по кредитным картам россиян выросла до 8,4% 09:15
Следственный комитет раскрыл подробности падения самолета в Кузбассе 09:03
Губернатор Кемеровской области прокомментировал авиакатастрофу в Танае 08:48
Роспотребнадзор напомнил как действовать, если в семье есть больной COVID-19 08:33
"Монреаль" повел в полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Вегаса" 08:20
В Кемеровской области аварийно сел самолет с пассажирами, есть погибшие 07:54
В Кемеровской области четыре человека погибли при крушении самолета 07:50
Около 1,8 тысячи человек эвакуированы из зон подтопления в Крыму 07:49
Аргентина обыграла Уругвай на Кубке Америки 07:43
Власти США: Индийский штамм может стать преобладающим в стране 06:55
В России резко выросло число фейковых сайтов для прохождения техосмотра 06:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
19.06.2021 11:06
Рубрика: Общество

Гинцбург назвал противопоказания к вакцинации "Спутником V"

Текст: Матвей Линник
Прививаться от коронавируса вакциной "Спутник V" нельзя при крапивнице и конъюнктивите в острой фазе, так же, как и при остром состоянии любых других заболеваний. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

По его словам, в этом случае вакцинироваться можно будет только через две недели, когда обострение болезни пойдет на спад.

Фото: iStock
Врач объяснил, почему можно заболеть COVID-19 после вакцинации

Болезни сердца, диабет, гепатит С, бронхиальная астма и другие серьезные заболевания, наоборот, не являются противопоказанием для прививки, подчеркнул специалист.

"Кардиобольных с патологией надо в первую очередь вакцинировать. Потому что, если они заразятся, они в первой группе риска - диабетики, кардиобольные. Их надо в первую очередь вакцинировать. К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться", - объяснил Гинцбург (цитата по РИА Новости).

Пациенты с онкологическими заболеваниями, не проходящие химиотерапию, тоже могут сделать прививку без последствий, пояснил он.

"Я не считаю, что онкологическое заболевание является противопоказанием для вакцинации, но если пациент, больной онкологией, получает химиотерапию в виде цитостатиков - то ничего плохого вы онкологическому больному в результате вакцинации не сделаете, но эффекта, который мы хотим достигнуть, в первую очередь - образования антител, не будет",- уточнил он.

Напомним, сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19 Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Гинцбург: Вакцинация "Спутником V" не грозит бесплодием в будущем
Депздрав Москвы: Новые правила оказания плановой медпомощи введены на месяц
В России резко выросло число фейковых сайтов для прохождения техосмотра
Захарова прокомментировала заявление Макрона и Меркель словами из песни
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода