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19.06.2021 22:40
Рубрика: Экономика

Государства Западной Африки перейдут на единую валюту в 2027 году

Текст: Елена Манукиян

Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) договорились о переходе на единую валюту "эко" к 2027 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер.

Фото: Александр Корольков
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Отмечается, что решение было принято 19 июня по итогам саммита, на котором утвердили новую дорожную карту по запуску новой денежной единицы. При этом, по сути в эко переименовывается западноафриканский франк, который сейчас находится в обороте восьми африканских государств. Планируется, что новая валюта останется привязанной к евро.

В декабре 2019 года страны ЭКОВАС подписали соглашение с Францией, согласно которому 50% валютных резервов стран, входящих в зону франка Африканского финансового сообщества, больше не будут храниться на счетах Центробанка Франции. Также в совете управляющих финансового сообщества стран Западной Африки больше не будет присутствовать представитель Франции.

Экономика Финансы Валютный рынок

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