Государства Западной Африки перейдут на единую валюту в 2027 году

Страны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) договорились о переходе на единую валюту "эко" к 2027 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер.

Отмечается, что решение было принято 19 июня по итогам саммита, на котором утвердили новую дорожную карту по запуску новой денежной единицы. При этом, по сути в эко переименовывается западноафриканский франк, который сейчас находится в обороте восьми африканских государств. Планируется, что новая валюта останется привязанной к евро.

В декабре 2019 года страны ЭКОВАС подписали соглашение с Францией, согласно которому 50% валютных резервов стран, входящих в зону франка Африканского финансового сообщества, больше не будут храниться на счетах Центробанка Франции. Также в совете управляющих финансового сообщества стран Западной Африки больше не будет присутствовать представитель Франции.