Греция продлила разрешение на въезд россиян до 26 июня

Греция продлила до 26 июня прежний порядок въезда иностранных граждан, включая россиян. Об этом говорится в совместном межминистерском решении, опубликованном в официальной правительственной газете.

Документ предусматривает отсутствие ограничений на число въезжающих россиян. При прибытии в страну туристы должны будут предъявить свидетельство о вакцинации от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном COVID-19 и наличии антител.

Напомним, с 14 мая Греция открыла границы для туристов. В стране действует временный запрет на въезд граждан третьих стран из соображений защиты от распространения коронавируса. Ограничения не распространяются на граждан государств-членов ЕС и Шенгенского соглашения, а также на жителей 23 государств, в том числе России, США, Великобритании, Канады и Китая.