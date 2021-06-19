Новости

В центре Москвы произошла серия взрывов 17:58
Аналитик рассказал, когда Россия сможет отказаться от доллара 17:45
ЦСКА интересуется бывшим главным тренером "Эвертона" 17:32
Капитан сборной Венгрии потерял сознание в матче с Францией 17:14
Турчак представил пятерку лидеров списка ЕР по порядку 17:01
В Шанхае открылся самый высокий в мире отель с рестораном на 120-м этаже 16:51
Гришковец извинился за то, что назвал песни Земфиры "наркоманскими" 16:50
В России появится тест-система для определения штаммов коронавируса 16:39
Медведев: Пятерка лидеров списка ЕР - наше общее с президентом предложение 16:02
Медведев: Подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека 16:01
Медведев предложил создать систему предупреждения биологических угроз 15:52
Путин: С 2022 года вывоз необработанной грубой древесины будет запрещен 15:45
Появились подробности о состоянии лежащей в коме певицы МакSим 15:45
Путин уверен, что "ЕР" сможет подтвердить свое лидерство на выборах 15:37
ВОЗ подтвердила окончание эпидемии лихорадки Эбола в Гвинее 15:35
Путин: Лучше прививаться, чем болеть 14:53
Умер актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий 14:48
Ракова рассказала, когда можно сделать прививку после болезни COVID-19 14:44
Ракова: Москвичи скоро смогут сделать ревакцинацию от коронавируса 14:43
В 52 года от COVID умер сценарист ремейка "Джентльменов удачи" Слава Сэ 14:39
Минздрав выпустит рекомендации по ревакцинации от коронавируса 14:35
Мишустин приехал на съезд "Единой России" 14:25
Минпросвещения рекомендует учителям вакцинироваться на добровольной основе 14:19
Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ 14:14
Песков назвал условия встречи Путина с премьер-министром Великобритании 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
19.06.2021 16:50
Рубрика: Культура

Гришковец извинился за то, что назвал песни Земфиры "наркоманскими"

Текст: Инга Бугулова
Евгений Гришковец. Фото: Ольга Лисинова Евгений Гришковец. Фото: Ольга Лисинова
Евгений Гришковец. Фото: Ольга Лисинова

Евгений Гришковец пожалел о своих словах в отношении Земфиры - ранее в программе Михаила Козырева "Би Коз" он назвал певицу наркоманкой, а ее песни "наркотическим эгоизмом". Земфира в ответ подала в суд за сведения, которые носят порочащий характер.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
Земфира представила новый клип "Пальто"

"Я пожалел о своем высказывании еще в процессе разговора. Пожалел не по причине опасений юридических последствий и скандала. Я пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев", - сказал писатель в видео, которое размещено на телеканале" Дождь" (в его эфире и состоялась дискуссия).

Также Евгений Гришковец отметил, что жалеет о том, что его слова послужили "причиной переживаний и душевных мук" Земфиры и ее фанатов.

Подчеркнул писатель и то, что фраза была сказана им в прямом эфире. Иск певицы, по его словам, вызвал у него изумление.

Моральный вред Земфира, напомним, оценила в 1,5 миллиона рублей.

Культура Музыка Рок

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Выступление Путина на съезде "Единой России". Главное
Россия возобновит авиасообщение с девятью странами
Минпросвещения рекомендует учителям вакцинироваться на добровольной основе
Минобороны увеличило численность группировки для помощи Крыму
Что посмотреть на книжном фестивале "Красная площадь"
В Москве начались съемки фильма Николая Лебедева "Нюрнберг"