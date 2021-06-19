Гришковец извинился за то, что назвал песни Земфиры "наркоманскими"

Евгений Гришковец пожалел о своих словах в отношении Земфиры - ранее в программе Михаила Козырева "Би Коз" он назвал певицу наркоманкой, а ее песни "наркотическим эгоизмом". Земфира в ответ подала в суд за сведения, которые носят порочащий характер.

"Я пожалел о своем высказывании еще в процессе разговора. Пожалел не по причине опасений юридических последствий и скандала. Я пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев", - сказал писатель в видео, которое размещено на телеканале" Дождь" (в его эфире и состоялась дискуссия).

Также Евгений Гришковец отметил, что жалеет о том, что его слова послужили "причиной переживаний и душевных мук" Земфиры и ее фанатов.

Подчеркнул писатель и то, что фраза была сказана им в прямом эфире. Иск певицы, по его словам, вызвал у него изумление.

Моральный вред Земфира, напомним, оценила в 1,5 миллиона рублей.