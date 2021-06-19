Ибрахим Раиси стал новым президентом Ирана

Председатель Верховного суда Ирана Ибрахим Раиси победил на состоявшихся накануне в Исламской Республике президентских выборах. Об этом говорится в распространенном заявлении Штаба по проведению выборов.

Согласно его данным, Раиси после подсчета 28,6 миллиона бюллетеней, набрал около 17,8 миллиона голосов. Участвовавшие в выборах другие кандидаты Мохсен Резаи, Абдольнасер Хеммати и Газизаде Хашеми получили 3,3 миллиона, 2,4 миллиона и около 1 миллиона голосов соответственно.

Окончательные результаты голосования будут объявлены позже министерством внутренних дел ИРИ. Новый президент страны будет приведен к присяге в августе и тогда же начнет формирование своего правительства.

Наблюдатели отмечают низкий уровень явки на прошедших выборах. Всего в Иране могли прийти к избирательным урнам и отдать свой голос 59,31 миллиона граждан.