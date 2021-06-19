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19.06.2021 12:58
Рубрика: В мире

Избранный президент Ирана находится под американскими санкциями

Текст: Александр Саможнев

В Иране многие ожидали, что 60-летний шиитский священнослужитель Ибрахим Раиси, подпадающий под санкции США за предполагаемые нарушения прав человека, выиграет президентские выборы благодаря поддержке верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

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"Я надеюсь, что ваша администрация под руководством верховного лидера аятоллы Али Хаменеи заставит Исламскую республику гордиться, улучшит уровень жизни и обеспечит благосостояние нации", - цитируют местные СМИ бывшего главу центрального банка Абдольнасера Хеммати.

По словам президента Ирана Хасана Роухани, итоги выборов будут объявлены позднее, в этой связи он отложит официальное поздравление. "Но уже сегодня ясно, кто получил большинство голосов", - подчеркнул политик. Поздравили Раиси и другие кандидаты в президенты.

Раиси является убежденным критиком Запада. Он был назначен аятоллой Хаменеи на высокую должность главы судебной системы Ирана в 2019 году. Президентские выборы прошли в критическое для страны время. Тегеран и шесть крупных держав ведут переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года. В 2018 году президент США Дональд Трамп отказался от нее и вновь ввел жесткие санкции, которые снизили нефтяные доходы страны.

Ибрахим Раиси не предлагал подробной политической или экономической программы во время своей предвыборной кампании, но поддержал возрождение ядерного пакта, который приведет к ослаблению санкций США, серьезно подорвавших иранскую экономику.

В мире Ближний Восток Иран

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