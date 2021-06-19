Избранный президент Ирана находится под американскими санкциями

В Иране многие ожидали, что 60-летний шиитский священнослужитель Ибрахим Раиси, подпадающий под санкции США за предполагаемые нарушения прав человека, выиграет президентские выборы благодаря поддержке верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

"Я надеюсь, что ваша администрация под руководством верховного лидера аятоллы Али Хаменеи заставит Исламскую республику гордиться, улучшит уровень жизни и обеспечит благосостояние нации", - цитируют местные СМИ бывшего главу центрального банка Абдольнасера Хеммати.

По словам президента Ирана Хасана Роухани, итоги выборов будут объявлены позднее, в этой связи он отложит официальное поздравление. "Но уже сегодня ясно, кто получил большинство голосов", - подчеркнул политик. Поздравили Раиси и другие кандидаты в президенты.

Раиси является убежденным критиком Запада. Он был назначен аятоллой Хаменеи на высокую должность главы судебной системы Ирана в 2019 году. Президентские выборы прошли в критическое для страны время. Тегеран и шесть крупных держав ведут переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года. В 2018 году президент США Дональд Трамп отказался от нее и вновь ввел жесткие санкции, которые снизили нефтяные доходы страны.

Ибрахим Раиси не предлагал подробной политической или экономической программы во время своей предвыборной кампании, но поддержал возрождение ядерного пакта, который приведет к ослаблению санкций США, серьезно подорвавших иранскую экономику.