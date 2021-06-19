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19.06.2021 06:51
Рубрика: Общество

Кардиолог назвала максимально допустимую дозу алкоголя

Текст: Оксана Грибанова

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала об умеренной дозе алкоголя.

Фото: iStock
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"Это 50 граммов, максим сто за один прием. Не чаще 4-5 раз в неделю. Это называется умеренное дозированное употребление алкоголя. Сразу скажу, пользы для здоровья тут не будет никакой. В плане того, что есть миф о том, будто алкоголь расширяет сосуды, препятствует образованию тромбов, полезен для сердца", - отметила кардиолог.

По ее словам, примерно лет 20-30 назад сами врачи верили в определенный эффект от минимальных доз алкоголя. "Последние исследования показали, что пользы от алкоголя нет никакой. То есть, лечебным действием при сердечно-сосудистых заболеваниях алкоголь не обладает", - подчеркнула врач, добавив, что только в умеренных дозах спиртные напитки не нанесут вред для здоровья.

Есть мнение, что красное вино полезнее белого. Подтверждающих это исследований нет, уточнила Анна Кореневич.

"Есть правда работы, согласно которым, употребляющие хорошие сухие вина отличаются более хорошим здоровьем чем те, кто употребляет крепкий алкоголь и пиво. Имеет значение не вид алкоголя, а образ жизни", - отметила врач, еще раз подчеркнув, что важно соблюдать умеренную дозу.

Материал об этом опубликован на YouTube-канале доктора.

Наука Общество Здоровье

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