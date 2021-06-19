Лукашенко критически оценил состояние столичного здравоохранения

Необходимость наведения порядка в системе здравоохранения белорусской столицы выделил в качестве первостепенной задачи Александр Лукашенко, посещая 19 июня 2-ю детскую клиническую больницу.

Президент, сообщает его пресс-служба, заверил медиков, что одновременно с обсуждением перспектив города будут разработаны меры для приведения в порядок здравоохранения. "У нас Минск отстает от регионов по здравоохранению", - с огорчением признал глава государства.

Он посетил несколько отделений больницы, реанимацию, школу сахарного диабета и изотопную лабораторию, ознакомившись с материально-технической базой учреждения. Пообщался Лукашенко и с маленькими пациентами, вручив им подарки.

Главный врач клиники Лариса Сечко пояснила президенту, что на базе учреждения организована работа трех республиканских центров, где лечатся пациенты и из регионов страны с тяжелыми заболеваниями. А для более качественного и комплексного оказания помощи планируется построить новый корпус детской больницы. Она заверил белорусского руководителя, что из-за пандемии коронавируса меньше внимания другим заболеваниям в клинике оказывать не стали.

Что касается белорусской вакцины, пояснил во время общения с коллективом детской больницы глава государства, то ее "планируют подвести к будущему штамму коронавируса". В стране, уточнил он, не торопятся с производством собственного препарата, поскольку "уже наладили выпуск российской вакцины, подставляют плечо и китайские партнеры". К сожалению, добавил президент, вирус постоянно мутирует. Поэтому специалисты хотят белорусскую вакцину подвести к тому штамму, который может прийти на смену ныне существующим.

Во время общения с президентом медики обратили внимание, что в России наблюдается подъем коронавирусной инфекции. В этой связи они поинтересовались, не планируется ли в РБ вводить обязательную вакцинацию трудовых коллективов от COVID-19.

"Если возникнет такая ситуация, непременно будет введен такой принцип. Слава богу, пока необходимости такой нет", - считает Лукашенко. Он признался, что искренне переживает за россиян, но рассчитывает, что очередная вспышка коронавируса скоро закончится. В то же время глава государства заявил, что вакцинация лишней не будет. Особенно для тех работников, которые постоянно контактируют с большим количеством людей. "Мы ее пока настоятельно рекомендуем, особенно врачам", - подчеркнул он.

Через неделю президент планирует провести совещание по совершенствованию системы здравоохранения в Минске и борьбе с коронавирусом. "Мы посмотрим на ситуацию и подумаем, что нужно предпринять. Опыт у нас уже большой в этом плане, мы знаем, что надо делать, но, тем не менее, контроль должен быть. И губернаторы, и должностные лица - все занимаются этой проблемой, каждый делает свое. Все распределено от президента до врача", - заверил Лукашенко.

Глава государства тепло поздравил коллектив детской клинической больницы Минска и в их лице всех медиков страны с профессиональным праздником, пожелав многотысячной армии белорусских медиков "оставаться стержнем общества, такими мужественными людьми, какими мы, обычные люди, которых вы лечите, вас видим".