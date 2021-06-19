Медведев: Подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека

Подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека, если в этом нет необходимости, считает председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Это просто вопрос элементарного гуманизма", - заявил он, выступая на съезде "ЕР" с предложениями к предвыборной программе. По его словам, партия должна добиться, чтобы очень значительное число освидетельствований в медико-социальной экспертизе - минимум два миллиона - были организованы в заочной форме.

Важно, чтобы люди с ограничениями могли реализовать себя профессионально и творчески и не чувствовали элементарных неудобств в общественных местах, подчеркнул Медведев. "Мы могли бы в кратчайшие сроки способствовать внедрению единого электронного сертификата, который позволит инвалидам просто и быстро приобретать технические средства реабилитации, лекарственные препараты, медицинские изделия. При этом всех нуждающихся нужно обеспечить качественными реабилитационными услугами", - сказал председатель партии.