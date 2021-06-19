Медведев предложил создать систему предупреждения биологических угроз

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, выступая на съезде партии, заявил о необходимости создать надежную систему выявления и предупреждения биологических угроз.

Этого требует острая ситуация с пандемией, пояснил он. Такая система, по словам Медведева, должна быстро и эффективно реагировать на появление угроз, чтобы "люди были максимально защищены от инфекций" - в основном от новых.

"А какие они могут быть опасными, мы знаем не понаслышке", - напомнил лидер партии.

Для этого ЕР, по его словам, предлагает выделить из бюджета порядка 70 млрд рублей.

"Их можно было бы направить на разработку программной платформы точного проектирования эпидемиологических моделей, - заявил Медведев. - Это позволит обнаруживать вирусы в любой точке страны и обеспечивать ученых данными для скорейшего создания вакцин".

Он добавил, что следует также работать над совершенствованием системы тестирования. Это необходимо, чтобы тесты точно и быстро давали ответ на вопрос о наличии инфекции.