Медведев заявил, что "Единая Россия" должна одержать уверенную победу

Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что борьба на предстоящих выборах в Госдуму будет непростой и упорной.

"Но мы к этой борьбе полностью готовы. Наша цель - чтобы выигрыш на выборах прошел уверенно, честно, в открытой борьбе. Это особенно важно сейчас. Не во времена громких отчетов об успехах, но и в период труднейшего испытания", - подчеркнул он, выступая на пленарном заседании XX съезда "Единой России".

Он также отметил, что задача партии - быть вместе с людьми.

"Досконально знать запросы. Реагировать на все проблемы. 20 лет не были потрачены нашей партией впустую. Ежедневная забота о гражданах - и есть подтверждение нашего лидерства", - отметил Медведев.