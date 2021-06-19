Меркель заменит в избирательном округе молодой финансист

На федеральных парламентских выборах в сентябре 2021 года в традиционном избирательном округе ХДС на острове Рюген 33-летний финансист заменит канцлера Ангелу Меркель. Популярный политик свою кандидатуру больше не выдвигает, пишет газета Tages-Anzeiger.

Когда телевизионные группы и фотографы посещают Георга Гюнтера, что в последнее время происходит довольно часто, он обычно ведет их в филиал офиса ХДС в Гриммене, небольшом городке в получасе езды к югу от города Штральзунд. Над рабочим столом висят предвыборные плакаты, на одном из которых изображена совсем юная Ангела Меркель.

Когда молодой человек, работающий налоговым инспектором, говорит о канцлере, он почти всегда называет ее "фрау доктор Меркель". Для предвыборной кампании она является одновременно и "проклятием и благословением". "Приятно, что люди чего-то ждут от меня. Но я Георг Гюнтер, а не Ангела Меркель", - пояснил он. При этом поражение будет восприниматься огорчительно вдвойне.

Меркель восемь раз подряд выигрывала избирательный округ 15, который носит название "Передняя Померания-Рюген, Передняя Померания-Грайфсвальд 1". Это один из самых больших по территории и малонаселенных регионов Германии. В 2013 году канцлер набрала 56 процентов первых голосов, в 2017 году - 44 процента.

Ангела Меркель попала в этот избирательный округ случайно после объединения Германии в 1990 году. Она родилась в Гамбурге, выросла в округе Уккермарк в земле Бранденбург, и по сей день у нее там дом. А в Берлине она жила со студенческих лет. Но в то время в ХДС не нашлось избирательного округа ни в одном из этих мест. Тогда коллега по партии посоветовал ей обратить внимание на Переднюю Померанию.

Меркель хорошо известна на Рюгене, в Грайфсвальде и в Штральзунде, где она до сих пор сохраняет свой офис в избирательном округе. Когда в 2006 году она пригласила тогдашнего президента США Джорджа Буша приготовить барбекю из кабана, она сделала это в своем избирательном округе.