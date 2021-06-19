Минпросвещения рекомендует учителям вакцинироваться на добровольной основе

Учителям школ рекомендуется сделать прививку от коронавируса, при этом вакцинация остается добровольной. С таким заявлением обратился к педагогам и директорам школ в субботу глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

- Хочу обратиться с рекомендацией сделать, кто еще не успел сделать по каким-то причинам, прививку, - сказал Кравцов в обращении, размещенном в официальном телеграм-канале ведомства "Большая перемена РФ". - Понятно: прививка - дело добровольное, и надо смотреть рекомендации врачей, но прививка защищает и помогает сохранить здоровье.

Министр сообщил также, что сам привился, а сегодня сделал ревакцинацию.