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19.06.2021 14:19
Рубрика: Общество

Минпросвещения рекомендует учителям вакцинироваться на добровольной основе

Текст: Мария Агранович

Учителям школ рекомендуется сделать прививку от коронавируса, при этом вакцинация остается добровольной. С таким заявлением обратился к педагогам и директорам школ в субботу глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
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- Хочу обратиться с рекомендацией сделать, кто еще не успел сделать по каким-то причинам, прививку, - сказал Кравцов в обращении, размещенном в официальном телеграм-канале ведомства "Большая перемена РФ". - Понятно: прививка - дело добровольное, и надо смотреть рекомендации врачей, но прививка защищает и помогает сохранить здоровье.

Министр сообщил также, что сам привился, а сегодня сделал ревакцинацию.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Вакцинация от коронавируса

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