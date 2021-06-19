Минтруд не исключил введение декретных выплат для бабушек и дедушек

Возможность введения декретных выплат для бабушек и дедушек обсудят в Минтруде. Об этом 19 июня заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

"Эту инициативу нужно обсудить, важно понять все детали. Например, каким будет размер этих выплат", - сказал он в интервью журналистам.

Отправлять бабушек и дедушек в оплачиваемый декретный отпуск предложила Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, выступая на XX Съезде "Единой России". По ее словам, это могло бы помочь молодым семьям в период их становления.

"В России сложилась традиция, когда пожилые родители помогают своим детям воспитывать внуков. Почему бы их не поддержать в этот период и не предусмотреть для них специальные выплаты?" - сказала омбудсмен.