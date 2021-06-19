Минздрав выпустит рекомендации по ревакцинации от коронавируса

Минздрав готовит рекомендации по ревакцинации россиян от коронавируса, поскольку прививка защищает временно и ее нужно будет делать ежегодно. Об этом 19 июня заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

"Рекомендации со сроками ревакцинации скоро мы выпустим", - сказал он.

Министр также подчеркнул, что для ревакцинации подойдет вакцина Спутник лайт, которая выйдет в гражданский оборот через полторы недели. Этот препарат вводится единожды в отличие от Спутник V. Эффективность такой однокомпонентной вакцины, по словам Мурашко, составляет почти 80%, иммунитет полностью формируется к 28 дню после прививки.

Также по его словам, у переболевших коронавирусом антитела сохраняются до 9 месяцев. После прививки Спутник V высокий титр гарантированно держится первые полгода, затем постепенно начинает падать.

Министр здравоохранения уточнил, что сам он уже вакцинировался и у него "хороший титр антител".