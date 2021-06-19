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19.06.2021 21:40
Рубрика: Общество

Минздраве рассказали, как будут обследовать переболевших COVID-19

Текст: Елена Манукиян
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

С 1 июля переболевшие коронавирусом россияне смогут пройти расширенную диспансеризацию. Постановление об этом 19 июня подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В Минздраве пояснили, что проводится такая диспансеризация будет в два этапа. Первый включает семь обязательных исследований. В их числе - общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта, анализ на определение концентрации фрагмента белка D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. Все эти обследования можно будет пройти за один день.

По их результатам врачи определят риски развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап, подчеркнули в ведомстве. Он будет включать еще три обследования - эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если подозрения врачей подтвердятся, то пациента направят на лечение или медицинскую реабилитацию.

Перечень медицинских организаций, где можно будет пройти углубленную диспансеризацию, опубликуют на официальных сайтах региональных органов здравоохранения и на едином портале госуслуг. Планируется, что всего в ней примут участие более трех тысяч поликлиник в разных регионах страны.

Одновременно с углубленной диспансеризацией будет проводиться плановая. Сегодня ее могут пройти раз в три года граждане в возрасте до 40 лет и ежегодно те, кому уже исполнилось 40 лет. Для последней категории пациентов она включает международную систему онкоскринингов из семи наиболее значимых локализаций и дополнительные скрининги здоровья для тех, кому исполнилось 65 лет. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, объемы оказания профилактической медицинской помощи населению будут ежегодно увеличиваться. К 2024 году регулярными профосмотрами охватят не менее 70% россиян.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Диспансеризация населения

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