Мишустин назначил нового заместителя главы Минцифры

Новым замглавы Министерства цифрового развития стал Николай Яцеленко. Распоряжением об этом 19 июня подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

"Назначить Яцеленко Николая Сергеевича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - говорится в документе.

Какие обязанности будут у Яцеленко, не уточняется.

Ранее он руководил департаментом координации информатизации Минкомсвязи, на эту должность был назначен до переименования Минкомсвязи в Министерство цифрового развития - в 2013 году.