Мишустин приехал на съезд "Единой России"

Премьер-министр Михаил Мишустин принимает участие в XX съезде "Единой России", который в эту субботу проходит в Москве. Отметим, что съезд проводится накануне выборов в Госдуму, и партия должна утвердить на нем списки кандидатов от партии, а также принять основные направления предвыборной программы "ЕР".

Первым на съезде выступает президент России Владимир Путин, который заявил, что "Единая Россия" показала способность к обновлению, постоянному развитию и проявляет ответственность и патриотический настрой.