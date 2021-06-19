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19.06.2021 00:59
Рубрика: Общество

На Россию надвигается почти 40-градусная жара

Текст: Ольга Игнатова
На европейской территории России устанавливается аномально жаркая погода. Причем знойная и засушливая погода распространится с севера до Поволжья. А вот на южных курортах температура хоть и начнет повышаться, но медленно. Не прекратятся там и дожди.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, в Калининградской области до 22 июня будет до плюс 34 градусов. С 19 по 24 июня в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге и южных районах Карелии температура окажется выше нормы на 7-10 градусов. Днем она станет повышаться до 33-36 градусов.

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В центре России аномальная жара продлится, по предварительным расчетам, до 25 июня. Максимальная дневная температура в эти дни будет достигать 34-35 градусов. В том числе такая жара на следующей неделе придет и в столичный регион.

21-25 июня, то есть практически всю следующую неделю, на юге Центрального округа (Тамбовская, Липецкая, Воронежская области) местами жара будет достигать 37 градусов. 26 и 27 июня на севере Центрального округа, в том числе и в Москве, жара может ослабеть градусов на пять. Погода станет более комфортной.

Повысится температура на юге Поволжья (в Татарстане, Самарской, Пензенской областях) до 33-35 градусов.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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На курортах погода будет улучшаться. Воздух начнет прогреваться до 30-градусных отметок. Сильных дождей будет все меньше. А вот кратковременные возможны каждый день. В Астраханской области и Краснодарском крае будет до 36 градусов. На Северном Кавказе - до 37-ми. В Крыму ливни прекратятся, но дождливая погода сохраняется. Днем плюс 26-28 градусов.

Синоптик предупредила, что в такую жару нельзя находится на открытом солнце и, тем более, загорать. Солнце агрессивное, индекс излучения очень высокий, поэтому кожа может быстро сгореть.

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