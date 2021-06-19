Названы продукты, которые нельзя есть с бананами при проблемах с ЖКТ

Людям, у которых имеются проблемы с перевариванием клетчатки и ряд болезней желудочно-кишечного тракта, не следует употреблять неспелые бананы. А если эти плоды все же попали в ваш рацион, то как минимум не стоит сочетать их с другими источниками клетчатки.

Таким мнением с РИА Новости поделился специалист по снижению веса Павел Исанбаев. В целом бананы - это гипоаллергенный продукт, являющийся хорошим источником энергии и повышающий настроение. Их можно употреблять в том числе детям с самого раннего возраста.

Вместе с тем, если организм плохо справляется с перевариванием клетчатки, имеются проблемы с поджелудочной железой, желчным пузырем, то следует отказаться как минимум от недозрелых бананов. По словам Павла Исинбаева, в противном случае может возникнуть вздутие кишечника. Чтобы избежать этого, не рекомендуется сочетать недозрелые бананы с другими источниками клетчатки, другими фруктами и овощами - это усугубит эффект вздутия.

Если же указанных проблем с кишечником нет, то недозрелые бананы наоборот более полезны, чем переспелые. В них меньше сахара и больше резистентного крахмала, который положительно сказывается на пищеварении.