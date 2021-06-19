Песков назвал условия встречи Путина с премьер-министром Великобритании

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не готовится, но ее проведение возможно, если британская сторона проявит политическую волю к налаживанию отношений с Россией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Нет, такая встреча не готовится, но потенциально она возможна. Возможна, если в Лондоне возобладает политическая воля к тому, чтобы ремонтировать наши двусторонние отношения, которые были изрядно поломаны по инициативе Лондона", - сказал он.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что встреча Путина и Джонсона возможна в случае, если Москва откажется от "злонамеренной деятельности в отношении Лондона", передает "Интерфакс".