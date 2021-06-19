Писатель Александр Казакевич рассказал о том, зачем нужно уйти в монастырь

Валаамские ананасы и персики - ботанический подвиг или тяжелый монастырский труд? Журналист и писатель Александр Казакевич о Валаамском монастыре рассказывает публике около четверти века. Это он придумал необычный для новостной программы "Время" жанр репортажей из монастыря (перед большими православными праздниками Александр рассказывал о жизни братии в монастырях).

Недавно журналист снова побывал на Валааме, опробовав на себе волонтерское послушание. Корреспонденту "РГ" Александр Казакевич рассказал о том, как определить спелость ананаса, заразиться неизлечимой "валаамкой", отдохнуть летом и научиться радоваться жизни.

Александр, недавно в Facebook вы написали о том, что в теплицах Валаама аромат ананасов сшибает за несколько метров. Как вы там оказались?

Александр Казакевич: Попросил, чтобы мне дали послушание. Мне нужно было попробовать себя в роли волонтера.

Чем занимались?

Александр Казакевич: Косил траву, накрывал столы в братской трапезной, пек блины (сто штук на четырех сковородках, в общем-то, я сносно справился с этой работой), успел поработать и в теплице, где надо было выдергивать крапиву. Там я увидел, что в теплице растет алоэ, сок которого пускают на лекарство для братии, руккола, базилик, очень вкусные томаты (потому что в земле нет никакой гидропоники). И, конечно, трудно было не обратить внимания на ананасы - они так пахнут! Ананасный аромат сбивает с ног!

Вы писали, что валаамские ананасы необычно желтые..

Александр Казакевич: Да, мы привыкли к коричневым и зеленым. Но оказалось, что спелый ананас - желтый.

Отец Илларион, начальник теплицы, научил меня как исправить незрелый ананас, который у нас обычно продают. Нужно положить его в контейнер с яблоком или бананом и закрыть крышкой. Яблоко и банан выделяют вещества, которые нужны ананасу, чтобы доспеть.

Вы на Валааме не первый раз. Каким вы его увидели четверть века назад?

Александр Казакевич: Совсем другим, не таким респектабельным. Я видел его полуразрушенным. Главный собор был в лесах. Гостиница, в которой я жил, сейчас стала комфортабельной - лифты, душ, туалет, чайник. А тогда - железные кровати, печка, дрова и топор. Рубишь дрова, закладываешь в печку и греешься, удобства на этаже. Сейчас, конечно, совсем другой мир.

Когда было правильнее: когда с печкой и топором или комфортно, как сейчас?

Александр Казакевич: Это неправильный разговор. Тогда было все впервые. На Валааме не было туристов. Был я и монахи. Сейчас гостиница заполнена, люди приезжают на "Метеорах" и кораблях. Но отношение братии не изменилось. Нет напряжения, никто не закрывает лицо, когда фотографируешь, все улыбаются, хотят помочь. Отправляясь на Валаам, будьте готовы к "валаамскому синдрому": уезжаешь отсюда, душа тоскует и очень хочется вернуться. Эта болезнь называется "валаамка". Я вернулся в Москву и понял, что "валаамка" у меня есть. С легким ананасовым привкусом.

Поработать в монастыре - это модный экзотический тренд?

Александр Казакевич: Потрудиться в монастыре - великое счастье. Одного дня на Валааме мало. Я лишь на третий день почувствовал, как меня что-то отпускает, какое-то напряжение внутри, которое я не замечал... А что происходит с человеком через неделю - вообще не передать. Кстати, потрудиться в монастыре обойдется дешевле, чем туристическая поездка. Желающих поработать много. Для этого нужно написать заявление, его рассмотрят и пригласят на посильные работы. Можно приехать волонтером, а можно трудником. Волонтер может не быть православным, он может быть буддистом или мусульманином, который находится в раздумьях и хочет посмотреть как устроена жизнь православного монастыря. Трудники ходят на утренние и вечерние службы. Волонтерство в монастыре - очень хорошее подспорье тем, кто не может, как турист, заплатить за проживание, питание, экскурсии, проезд и приехать на три недели. Сейчас это особенно актуально.

Знатоки говорят, что ананасы и персики не самое удивительное чудо на Валааме...

Александр Казакевич: Там всегда происходили эксперименты в этой сфере. Один из валаамских агрономов привил к одной яблоне 14 побегов разных сортов, представляете? Чудеса там всегда происходят, но они у всех разные, личные, для кого-то они могут и не быть чудом. Например, однажды у нас не было обратных билетов. Нам нужно было три билета, а билетов нет, поезда переполнены. И в момент литургии на сайте появляются ровно три билета в одном купе. Вроде с одной стороны очень прозаическое событие, а с другой - маленькое чудо.

И все-таки, арбузы и дыни на Соловках, душистая клубника Дивеево, персики и виноград Валаама. Это чудо, упорный труд или что-то еще?

Александр Казакевич: Это форма творчества. У монахов не так много радостей, но они умеют испытывать радость от каждого проявления жизни. Это большая школа, поэтому мы едем на Валаам не только за святыми моментами, но и за умением правильно относится к жизни. Они умеют находить радость и усиливать ее.

Но может быть есть какие-то и земные секреты?

Александр Казакевич: Конечно, ананасы на Севере это и рукоделие, и природные предпосылки для урожая. Почему там хорошо растет виноград? Потому что он растет у скалы, которая прогревается от северного солнца, и отдает свое тепло винограду. В результате виноград получается больших "южных" размеров. И, конечно, каждый шаг там благословляет Господь. Дыни, ананасы, арбузы - это утешение от Господа, который делает эту жизнь не унылой. Нам монашеская жизнь кажется тоской - ходят все в черном, ушли от мира, должны быть угрюмыми и бородатыми. Нет, Господь их утешает. У них горят глаза, много сил и энергии, они открыты этой жизни. А мы - закрыты. И приезжаем к ним, чтобы через эту "ананасовую валаамку" научиться иначе, с радостью, относиться к жизни.

Справка "РГ"

За служение Валаамскому монастырю писатель и журналист Александр Казакевич награжден медалью Валаамской иконы Божьей матери.