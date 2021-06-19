Путин анонсировал создание в РФ системы реабилитации после COVID-19

"Прошу вас вместе с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно", - обратился он к "единороссам".
Глава государства призвал "широким фронтом" развернуть эту работу в ближайшее время. Именно на первом этапе будет потрачен основной объем средств - 60 миллиардов рублей.
Ранее в своем выступлении Владимир Путин отметил, что многие жители России столкнулись с серьезными осложнениями после коронавируса. По его словам, последствия до сих пор изучаются - речь может идти не только о поражении легких, но и о сердечно-сосудистых заболеваниях. Глава государства напомнил, что "прививаться лучше, чем болеть".
Кроме того, стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19. Это сделано по поручению президента.