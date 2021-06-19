Путин анонсировал создание в РФ системы реабилитации после COVID-19

В России планируется запустить программу реабилитации после коронавируса сроком до 2026 года. На нее выделят свыше 100 млрд рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде "Единой России".

"Прошу вас вместе с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно", - обратился он к "единороссам".

Глава государства призвал "широким фронтом" развернуть эту работу в ближайшее время. Именно на первом этапе будет потрачен основной объем средств - 60 миллиардов рублей.

Ранее в своем выступлении Владимир Путин отметил, что многие жители России столкнулись с серьезными осложнениями после коронавируса. По его словам, последствия до сих пор изучаются - речь может идти не только о поражении легких, но и о сердечно-сосудистых заболеваниях. Глава государства напомнил, что "прививаться лучше, чем болеть".

Кроме того, стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19. Это сделано по поручению президента.