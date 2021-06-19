Путин анонсировал создание в РФ системы реабилитации после COVID-19

Новости

Медведев: Пятерка лидеров списка ЕР - наше общее с президентом предложение 16:02
Медведев: Подтверждение инвалидности не должно требовать личного присутствия человека 16:01
Медведев предложил создать систему предупреждения биологических угроз 15:52
Путин: С 2022 года вывоз необработанной грубой древесины будет запрещен 15:45
Появились подробности о состоянии лежащей в коме певицы МакSим 15:45
Путин уверен, что "ЕР" сможет подтвердить свое лидерство на выборах 15:37
ВОЗ подтвердила окончание эпидемии лихорадки Эбола в Гвинее 15:35
Путин: Лучше прививаться, чем болеть 14:53
Умер актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий 14:48
Ракова рассказала, когда можно сделать прививку после болезни COVID-19 14:44
Ракова: Москвичи скоро смогут сделать ревакцинацию от коронавируса 14:43
В 52 года от COVID умер сценарист ремейка "Джентльменов удачи" Слава Сэ 14:39
Минздрав выпустит рекомендации по ревакцинации от коронавируса 14:35
Мишустин приехал на съезд "Единой России" 14:25
Минпросвещения рекомендует учителям вакцинироваться на добровольной основе 14:19
Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ 14:14
Песков назвал условия встречи Путина с премьер-министром Великобритании 13:55
Беларусь не будет принимать самолеты с Украины 13:27
Скончался рижский писатель Слава Сэ 13:06
Аэрофлот с 25 июня запустит новые рейсы в Турцию 12:33
Француз Тюрпен рассудит сборные России и Дании 12:28
Полиция арестовала 30 человек в Лондоне после матча Англия-Шотландия 12:26
Гинцбург оценил возможность ревакцинации "Спутником Лайт" 12:15
В Германии в мусорном контейнере нашли уникальные картины 17-го века 12:01
Клуб "Gazgolder" могут закрыть за нарушения мер против COVID-19 11:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
19.06.2021 15:22
Рубрика: Общество

Путин анонсировал создание в РФ системы реабилитации после COVID-19

Текст: Татьяна Замахина
В России планируется запустить программу реабилитации после коронавируса сроком до 2026 года. На нее выделят свыше 100 млрд рублей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на съезде "Единой России".
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

"Прошу вас вместе с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно", - обратился он к "единороссам".

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Путин: Лучше прививаться, чем болеть

Глава государства призвал "широким фронтом" развернуть эту работу в ближайшее время. Именно на первом этапе будет потрачен основной объем средств - 60 миллиардов рублей.

Ранее в своем выступлении Владимир Путин отметил, что многие жители России столкнулись с серьезными осложнениями после коронавируса. По его словам, последствия до сих пор изучаются - речь может идти не только о поражении легких, но и о сердечно-сосудистых заболеваниях. Глава государства напомнил, что "прививаться лучше, чем болеть".

Кроме того, стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о проведении углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19. Это сделано по поручению президента.

Общество Здоровье Президент Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Путин заявил о скором запуске программы поддержки молодежной занятости
Минобороны увеличило численность группировки для помощи Крыму
Россия возобновит авиасообщение с девятью странами
Песков назвал условия встречи Путина с премьер-министром Великобритании
На очные лекции в московские вузы попадут только вакцинированные
Переболевшим COVID-19 прививку нужно делать через полгода