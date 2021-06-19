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19.06.2021 14:47
Рубрика: Власть

Путин: Благополучная, крепкая семья с детьми - это и есть будущее России

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин поставил задачу перед "Единой Россией" объединить усилия с правительством и создать эффективную систему поддержки семей с детьми.

"Благополучная, крепкая семья с детьми - это и есть будущее России", - сказал он в ходе выступления на предвыборном съезде партии. "Один из важнейших приоритетов - это поддержка семей с детьми", - подчеркнул президент и напомнил, что здесь уже выстаивается "целая линейка адресных мер". Среди них - пособия для детей в возрасте от 8 до 16 лет, растущих в неполных малообеспеченных семьях , выплаты будущим мамам в сложной ситуации, повышение размера оплаты больничных по уходу за детьми младше 8 лет. "Есть маленький человечек, есть ребенок - мы обязаны поддержать", - указал Путин.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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По его словам, уже принятые решения будут расширяться и дополняться. "На этой основе надо сформировать целостную, эффективную систему поддержки малообеспеченных семей с детьми", - поставил задачу президент. "Надо объединить усилия и так выстроить совместную работу, чтобы до конца 2026 года значительно снизить риск столкнуться с бедностью для семей с детьми. В целом наша задача - существенно повысить достаток российский семей, доходы наших граждан", - заявил Владимир Путин.

Он перечислил основные элементы этой работы: эффективная социальная поддержка, комфортная среда в городах и поселках, доступные места в детских садах и яслях, новые рабочие места во всех регионах страны.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети Президент Партии "Единая Россия"

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