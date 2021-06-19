Путин: Лучше прививаться, чем болеть

Владимир Путин заявил, что граждане России столкнулись с серьезными осложнениями из-за перенесенного коронавируса.

Выступая на съезде "Единой России", президент подчеркнул, что он находится в постоянном контакте со специалистами и последствия от коронавирусной инфекции до сих изучаются.

"Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире", - подчеркнул глава государства.

Он также поручил вместе с правительством запустить программу медицинской реабилитации и выделить на нее не менее 100 млрд рублей.