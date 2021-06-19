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Текст:   Владимир Кузьмин 
15:14 19.06.2021

Путин: По итогам года РФ может выйти на рекордный объем ввода жилья

По итогам 2021 года страна может выйти на рекордный объем ввода жилья, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия".

Строительная отрасль создает весомый задел для наращивания объемов.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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"За первые пять месяцев этого года запущены новые проекты жилья почти на 15 миллионов квадратных метров. Это на 78 процентов больше, чем за тот же период прошлого года", - сказал глава государства.

В прошлом непростом году, подчеркнул Путин, также удалось построить приличный объем жилья - 82 миллиона квадратных метров. Такие показатели говорят, что отрасль не только восстановилась, но и демонстрирует устойчивую динамику развития. "Рост предложения на жилищном рынке - это важный фактор стабилизации цен, повышения доступности жилья", - указал президент.

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