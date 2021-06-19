Путин поручил подготовить программу капитального ремонта школ

Новости

Путин: Лучше прививаться, чем болеть 14:53
Умер актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий 14:48
Ракова рассказала, когда можно сделать прививку после болезни COVID-19 14:44
Ракова: Москвичи скоро смогут сделать ревакцинацию от коронавируса 14:43
В 52 года от COVID умер сценарист ремейка "Джентльменов удачи" Слава Сэ 14:39
Минздрав выпустит рекомендации по ревакцинации от коронавируса 14:35
Мишустин приехал на съезд "Единой России" 14:25
Минпросвещения рекомендует учителям вакцинироваться на добровольной основе 14:19
Певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ 14:14
Песков назвал условия встречи Путина с премьер-министром Великобритании 13:55
Беларусь не будет принимать самолеты с Украины 13:27
Скончался рижский писатель Слава Сэ 13:06
Аэрофлот с 25 июня запустит новые рейсы в Турцию 12:33
Француз Тюрпен рассудит сборные России и Дании 12:28
Полиция арестовала 30 человек в Лондоне после матча Англия-Шотландия 12:26
Гинцбург оценил возможность ревакцинации "Спутником Лайт" 12:15
В Германии в мусорном контейнере нашли уникальные картины 17-го века 12:01
Клуб "Gazgolder" могут закрыть за нарушения мер против COVID-19 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 9120 новых случаев COVID-19 11:55
В правительстве Кузбасса опровергли гибель 9 человек при крушении L-410 11:53
Зарплату инвалидов в интернатах не будут учитывать при расчете их дохода 11:27
На шахте в Кемеровской области погиб горняк, возбуждено уголовное дело 11:18
Захарова назвала власти Украины мазохистами из-за позиции по Крыму 11:13
С 2022 года отменят экспортные квоты на хвойную древесину 11:00
В Тверской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 10:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
19.06.2021 15:01
Рубрика: Власть

Путин поручил подготовить программу капитального ремонта школ

Текст: Владимир Кузьмин
Президент Владимир Путин попросил правительство и партию "Единая Россия" подготовить специальную программу капитального ремонта школ.

Выступая на съезде "ЕР", глава государства напомнил, что за счет средств федерального бюджета и других ресурсов реализуется программа по строительству новых общеобразовательных учреждений. До конца 2024 года планируется сдать не менее 1300 новых школ, в которых будут учиться свыше миллиона детей.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Путин заявил о скором запуске программы поддержки молодежной занятости

Однако нельзя забывать и о действующих учреждениях, а они требуют модернизации и обновления учебной базы. Глава государства привел данные, по которым 72 процента школьных зданий нуждаются в текущем ремонте, а 10 процентов - в капитальном. "Прошу правительство совместно с регионами, с участием "Единой России" подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы", - сказал президент.

Он также попросил предусмотреть дополнительные ресурсы - не менее 30 миллиардов рублей на период до 2024 года - на развитие среднего профессионального образования. Средства пойдут и на обновление материальной базы, переподготовку преподавателей.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Партии "Единая Россия"

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Россия возобновит авиасообщение с девятью странами
Песков назвал условия встречи Путина с премьер-министром Великобритании
Депздрав Москвы: Новые правила оказания плановой медпомощи введены на месяц
В России резко выросло число фейковых сайтов для прохождения техосмотров
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет