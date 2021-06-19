Путин поручил подготовить программу капитального ремонта школ

Президент Владимир Путин попросил правительство и партию "Единая Россия" подготовить специальную программу капитального ремонта школ.

Выступая на съезде "ЕР", глава государства напомнил, что за счет средств федерального бюджета и других ресурсов реализуется программа по строительству новых общеобразовательных учреждений. До конца 2024 года планируется сдать не менее 1300 новых школ, в которых будут учиться свыше миллиона детей.

Однако нельзя забывать и о действующих учреждениях, а они требуют модернизации и обновления учебной базы. Глава государства привел данные, по которым 72 процента школьных зданий нуждаются в текущем ремонте, а 10 процентов - в капитальном. "Прошу правительство совместно с регионами, с участием "Единой России" подготовить специальную программу капитального ремонта школ, рассчитанную на ближайшие пять лет, с акцентом на сельские школы", - сказал президент.

Он также попросил предусмотреть дополнительные ресурсы - не менее 30 миллиардов рублей на период до 2024 года - на развитие среднего профессионального образования. Средства пойдут и на обновление материальной базы, переподготовку преподавателей.