Путин предложил освободить от налога с продажи жилья семьи с двумя детьми

Владимир Путин предложил освободить семьи, в которых больше двух детей, от уплаты налога с продажи жилья, если они пустят эти средства на новое жилье.

"В семье произошло прибавление, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи", - объяснил президент РФ свою инициативу на съезде "Единой России". Он отметил, что сейчас при продаже жилья уплачивается подоходный налог.

"Предлагаю освободить от его уплаты семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют средства на покупку нового жилья", - сказал Путин.