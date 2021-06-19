Путин предложил "пятерку" лидеров избирательного списка "Единой России"

Владимир Путин предложил включить в первую пятерку кандидатов списка "Единой России" на выборы в Госдуму министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова, главного врача московской ГКБ №40 "Коммунарка" Дениса Проценко, руководителя образовательного центра "Сириус" и сопредседателя центрального штаба ОНФ Елену Шмелеву и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

Путин подчеркнул, что именно съезд определит итоговый список. При этом президент высказал свое мнение.

"На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должны выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике, тяжеловесы и люди новые, но такие, которые так или иначе возглавляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни", - сказал он. Среди таких направлений - поддержка семей с детьми, образование, здравоохранение, представление интересов страны на международной арене, укрепление обороноспособности государства.

Первым среди предлагаемых кандидатов списка Путин назвал министра обороны Сергея Шойгу, одного из основателей партии. "Мы вместе с ним делали шаги по созданию партии", - напомнил Путин. Кроме того, по его словам, сейчас Шойгу решает сложнейшие вопросы по укреплению российской армии, отметил Путин.

Сергей Шойгу. Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Главу МИД Сергея Лаврова президент назвал "блестящим дипломатом", который достойно представляет Россию на международной арене.

Сергей Лавров. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Главврач "Коммунарки" Денис Проценко одним из первых вступил в борьбу с эпидемией коронавируса, напомнил Владимир Путин. "Очень достойно представляет огромное сообщество медицинских работников", - считает президент.

Денис Проценко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сопредседатель ОНФ Елена Шмелева сделала много для образования детей, возглавляя центр "Сириус", и занимается распространением этого опыта по всей стране, рассказал президент об еще одном предлагаемом кандидате из пятерки.

Руководитель образовательного центра "Сириус" и сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева. Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - по словам Путина - "это имя, которое знает вся страна".

"У нее у самой большая дружная семья, семеро детей, в последнее время она стала известна тем, что возвращает наших детей из-за границы на родину из горячих точек", - рассказал Путин.

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Фото: Виктор Васенин/РГ

Отметим, что окончательное решение по списку кандидатов сегодня будет принято на съезде "Единой России" в ходе тайного голосования.