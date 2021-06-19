Путин: С 2022 года вывоз необработанной грубой древесины будет запрещен

Владимир Путин отметил, что "Единая Россия" сыграла решающую роль в реформе лесного хозяйства.

По словам президента, какой-либо перенос сроков введения запрета на вывоз из РФ необработанной древесины является недопустимым, правительство должно принять все необходимые решения в короткие сроки.

"С 1 января будущего года вывоз необработанной и грубо обработанной древесины из России будет запрещен. Обращаю внимание правительства. Все решения на этот счет должны вступить в силу в ближайшее время. В том числе речь идет об оборудовании таможенных постов системами современного контроля. И хочу еще раз подчеркнуть: любой сбой здесь по времени недопустим", - сказал Путин, выступая в субботу на пленарном заседании ХХ съезда партии "Единая Россия".